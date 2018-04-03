航空公司無故停業將開罰 業者憂罰不到

2018-04-03 17:47 中央社 台北3日電



民航法修正通過後，未來負責人無故停業致他人或公眾損害且情節重大將被開罰，不過台北市旅行同業公會理事長吳志健質疑恐罰不到業者，也不一定能保障旅客權益。

復興航空在105年11月無預警停飛，多家旅行社的預付款、保證金，以及滯留住宿衍生費用拿不回，對此，立法院今天三讀修正通過民用航空法部分條文，新增業者停業或結束營業前需先向民航局申請，核准後2個月始得停業或結束營業。

另外，如果未依規定停業或結束營業，或未依核准的計畫執行，導致公眾或他人受損且情節重大者，其負責人將處3年以下有期徒刑，或科或併科2000萬以上、2億元以下罰金。公司則處以最高300萬元罰鍰或停業一部或全部。

民航局空運組長韓振華今天受訪時表示，修正後的新法主要是希望能產生嚇阻作用，要求業者妥善處理後續事宜，避免傷害其他業者和旅客權益。

不過，台北市旅行同業公會理事長吳志健今天受訪時質疑，復興航空停飛後，業者的損失的數千萬都還沒要回來，新法也讓人覺得不太實際，航空業者如果用破產法處理，罰款不見得罰得到。

「就算處3年以下有期徒刑，對旅客權益也沒幫助。」他表示，復興航空停飛事件之後，很多旅客滯留海外都是旅行業者幫助旅客返台，未來如果再發生類似情事，就算將業者判刑，也無法解決旅客滯留海外問題。

他建議，目前國內外航空公司多，旅客上網訂機票就可出國，建議民航局應該設置履約保證機制，有飛台灣的航線就繳保證金，若是發生無預警停飛事件，就可以用這筆錢協助後續事宜。