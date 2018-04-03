空服實習搶飯碗？萬能科大校長：創造學生企業社會3贏

2018-04-03 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



萬能科大積極推動空服實習計，華航是重要合作伙伴而且已見績效。對日前外界「實習生低價搶飯碗」的批評，校長莊暢今天撰文強調空服實習計畫是「創造學生、企業以及社會三贏的策」，應該給予肯定。

莊暢表示，空服實習生見習時間為一年，屬於民航局核備「員額外執行服務工作人力」，不會搶現職空服員的工作，反增加飛機上對旅客的服務和分擔空服員的工作負擔。事實上，國外也有類似經驗。例如：所謂的「crew internship」，新加坡航空過去曾與南洋理工學校合作，大張旗鼓招募實習空服員，其他歐美航空也有類似產學合作。

莊暢說，其實大專院校之所以在高年級規畫實習課程，目的就是為了能夠幫助學子在畢業前，早一步探索職涯志趣，盡量減少成為社會新鮮人就業後碰到理論與實務之間的落差。在學期間如果能夠經歷這樣的實習過程，對一個大三大四學生來說，是難以用金錢與價值來衡量的寶貴經驗。

他認為一個求學時期就立志投身某產業的青年，若能先行進入職場歷練，不僅求職履歷上能增添獨特的亮點，而任何企業，對於一個實習期間表現優良的進取青年，都會搶著「預約」他的未來，深怕被競爭對手提早搶走，原因無他，人才乃是企業的根本。

莊暢強調，學生與家長們對華航空服產學實習持正面看法，認為學校能與產業界鏈結，透過實習方式，讓學生了解職場實際運作盡早與職場做聯結是好事，更深具教育意義。另外，為深化並落實產業實習，企業端訓練成本所費不貲，而且要了解學生運用設備與在實習場域的表現，是不是優質人才，日後能不能為企業所用，這是企業與學校間的產學合作培育優質人才的共同目的。