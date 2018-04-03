分級醫療做好 病患等於有兩主治醫師

2018-04-03 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



為做到「小病到診所，大病到醫院」國軍台中總醫院最近取得衛生福利部「醫療垂直整合銜接照護試辦計畫」，希望建立醫院與社區基層醫師跨團隊及「雙主治(醫院及社區)」的共同照護的醫療模式，今和參與聯盟的基層院所簽訂合作協議。

國軍台中總醫院是太平區唯一的區域教學醫院，依分級醫療，層級高於其他地區醫院和診所，今天參與結盟的成員包含長安醫院、賢德醫院、新太平澄清醫院、太平安醫療群、南太平醫療群、樹孝社區醫療群、山海屯醫療群等40餘地區醫院及基層醫療診所。

院長王智弘說，所謂的分級醫療也就是「小病到診所，大病到醫院」，對病患有就醫近、費用低、基層醫師可以到宅醫療以及減少舟車勞頓及就醫等待。

他說，未來希望該院醫師對於病情穩定的患者應該多轉介給基層醫療院所，層基院所平日就可像家庭醫師般照顧病人，若有需要才轉診到該院。

副院長柯朝元說，目前會以多重慢性病患、每年重覆住院3次和安寧居家照護對象為優先請基層院所照護對象。