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鞋全家福到底是怎麼活下來的？ 網路上熱議的十大長青店家

2018-04-03 16:24聯合新聞網 文／網路溫度計提供

隨著科技快速發展、全球化的時代來臨，各行各業的競爭也越來越激烈，不少店家紛紛轉型求生存，而那些轉型失敗的店家往往就此消失於時代的洪流當中。

三商巧福。本報系資料照／記者王騰毅攝影
三商巧福。本報系資料照／記者王騰毅攝影
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不過有些商家卻看似始終如一，就算競爭對手一間接著一間的展店，也絲毫不受影響，默默的隱身在巷弄或是你所熟悉的那條巷子口，偶然注意到才發現已經存在了十幾年之久，引發網友好奇「到底是怎麼存活下來的」！

今天DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》就來帶大家看看，這十家在網路上討論熱絡，始終屹立不搖的商家，背後有什麼驚人秘密，讓它得以在激烈的競爭環境生存下來！

No.10 美廉社

說到連鎖超市大家第一個會想到全聯、頂好，相較之下幾乎都開在不起眼小巷子裡的美廉社顯得沒那麼強勢，讓網友相當好奇在多方的夾殺下為何還能屹立不搖。根據專業的鄉民表示，其實美廉社擁有很多一般通路少見的商品，不少奇奇怪怪的東西在這都買的到，加上專賣民生需求商品如白米和各種生鮮，價格也比便利超商具有競爭力，成為不少鄰近小家庭的最愛，有了地方媽媽的加持，生意當然也不會差不到哪去！

網友怎麼說：

「比小七全家便宜的小型超商」

「懶得去大賣場補生活用品是不錯選擇」

「酒便宜 每週都要去補兩次貨」

No.9 萊爾富

台灣便利商店密集度之高，常常同一個十字路口上就存在兩家以上的超商，競爭激烈，不過萊爾富至今仍然佔有一席之地，雖然在人口稠密的市區似乎輸兩大龍頭超商許多，但是戰場若轉到郊區，優勢就變的相當明顯，不少人表示自己當兵時營區出來就是萊爾富，工業區附近也不少間，最好的位置幾乎都被萊爾富佔據，加上經常推出優惠活動，雖然市占率沒有龍頭超商那麼誇張，但是想要被取代掉其實也沒那麼容易！

網友怎麼說：

「一堆亂七八糟的地方都有」

「萊爾富還有賣蛋塔跟炸雞」

「萊爾富常開在一堆工業區旁阿」

No.8 21風味館

身為統一超商旗下品牌的連鎖速食店，很多人都是因為7-11推出的集點優惠活動，才第一次聽到21風味館，名氣不如麥當勞肯德基。不過比起其它速食店，雖然人氣不見得贏其他速食業者，但若是說哪間店賣的「烤雞」最好吃的話，以其烤雞系列餐為特色產品的21風味館，反而就是不少網友心中的第一名，儘管價格稍微有那麼一點貴，但時不時推出7-11集點優惠活動助攻，吸引客潮，生意其實也滿不錯的！

網友怎麼說：

「烤雞沾胡椒鹽好吃」

「烤雞真的是一哥」

「烤雞好吃，但有點小貴」

No.7 三商巧福

你知道三商巧福已經營業將近三十年了嗎？這一家被網友認為價格不見得有優勢，口味也沒讓人感到驚艷的牛肉麵連鎖店，到底為什麼能夠屹立不搖，有網友列出了五大關鍵原因，分別是出餐速度快、各家分店品質穩定、以台北物價來看價格便宜、環境衛生乾淨、以及使用美國牛肋條。簡單來說就是一間中規中矩的店家，它不會帶給你驚豔感，但也從不會讓你失望，正餐時段不知道吃什麼的時候是不少人的首選。值得順帶一提是，店中的酸菜意外大受好評！

網友怎麼說：

「就是及格」

「牛肉麵界的7-11」

「我有一次點完還沒坐下 麵就已經在桌上了」

No.6 鞋全家福

同樣是三商企業旗下的鞋全家福，生存之道也讓網友相當好奇，畢竟看在年輕人的眼中，光是款式就輸給品牌專賣店或是ABC Mart不知道幾條街，忍不住心想到底是誰會去這種地方買鞋。不過會有這種想法也不怪你，因為鞋全家福的主要客群本來就不是專攻追求流行的年輕族群，而是不少上班族買鞋最愛去的地方。除了鞋款較少，常見的品牌這邊其實都有，價格還便宜許多，俗擱大碗，最重要的是沒有店員打擾，可以輕鬆自在的慢慢試穿，毫無壓力！

網友怎麼說：

「工作鞋聖地」

「業務鞋都在那買啊！便宜好穿」

「可自由試穿，店員不會一直煩」

No.5 頂呱呱

台灣本土速食界的代表頂呱呱，過去也曾有過一段風光的日子，不過隨著麥當勞和肯德基進軍台灣，討論度也越來越低，但去年卻還在台南新天地開新分店，讓人相當好奇回魂的秘密是什麼？仔細來看網友都在討論什麼，其實會發現不少人對頂呱呱的「呱呱包」讚不絕口，直呼根本這才是本體！炸雞也有不少死忠支持者，真要說有什麼缺點，大概是賣相看起來沒那麼好吧！

網友怎麼說：

「地瓜薯條跟炸雞很好吃」

「雞皮油飯才是本體」

「呱呱包海放所有速食餐廳八條街」

No.4 鬍鬚張

不像其它人是因為同質性高的競爭對手出現，人氣被比下去，反而是近年來價格漲不停，漲到都變成新聞媒體報導素材的鬍鬚張，前陣子隨著一例一休刪除七天假又趁勢調漲價格，讓網友跟著在網路上戰翻。不過有網友歸納出四點，認為環境整潔、食材品質嚴格把關、員工福利好，以及吃壞肚子可以找到人負責，因此不該跟路邊攤的便宜滷肉飯相比，這樣來看價位其實還算合理啦！

網友怎麼說：

「不爽不要吃就好」

「乾淨我就願意付錢了」

「說鬍鬚張貴也還好吧 普通價格而已」

No.3 吉野家

從多年前就一直被網友唱衰走下坡的吉野家，不少網友覺得份量大不如前，以男生的食量來說一份套餐很容易吃不飽，成為大家詬病的主要原因。對許多網友而言現在最大的優點是「方便」，例如在半夜、下午的非正餐時段肚子餓，比起去便利商店草草解決，還不如去吃一碗熱騰騰的丼飯，加上連鎖店的品質，讓吉野家依然可以繼續佔有一席之地！

網友怎麼說：

「光24hr的店就超佛心了」

「日本明明吉野家最好吃」

「用餐時間餐廳都爆滿的救星」

No.2 NET

近幾年來全球吹起一股平價服飾熱潮，UNIQLO、H&M、ZARA等快速攻佔年輕族群的心，成為不少學生放學後喜歡去逛的成衣店。同樣身為平價服飾品牌，創立至今超過20年頭的NET，卻仍然屹立不搖，引發網友好奇背後的生存之道。不過其實從網路上有關的討論來看，大部分的人都認為NET的CP值很高，雖然款式比較中規中矩，但慢慢挑還是能挑到喜歡的，如果等特價期間下手，更能以低廉價格買到舒適好穿的衣服。

網友怎麼說：

「NET上班族系列很划算」

「Net 的設計比很多品牌好和便宜」

「net紅藍標的時候再買超划算」

No.1 頂好

論商品種類比不過大賣場，論價錢又打不過便宜出名的全聯，但自從1987年頂好自香港來台進駐以後，一開就開了30年，成為網友心中最神奇的連鎖超市。近幾年來轉型為社區型超市，網友認為優勢在於主打中價位高品質，且比起全聯或美廉社，頂好24小時營業增加了不少便利性，如果搭配信用卡刷卡優惠的話價格上也有競爭力。不過近幾年來通路擴展明顯放緩，最大的問題還是在品牌定位模糊，如何在連鎖超商的夾殺下重新找回定位，就讓我們拭目以待吧！

網友怎麼說：

「生鮮略勝全聯而且24hr」

「可以刷卡 品牌種類比全聯多」

「貼黃色標籤的其實有時候很便宜」

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【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月30日至2018年03月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『長青店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

超商速食麥當勞肯德基
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