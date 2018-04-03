霧鎖金門 海空交通受影響

2018-04-03 16:26 中央社 金門縣3日電



受濃霧影響，金門尚義機場周遭的能見度不佳。聯合報系記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門地區今天出現濃霧，航空和小三通都受到延誤。尚義機場直到中午12時50分才飛出第一架班機；小三通船班也在中午12時恢復航班。

金門航空站表示，小三通恢復航班後，預料將有大批旅客湧進尚義機場。

明天起就是清明連續假期，不少民眾提前在今天返鄉掃墓；沒想到上午起金門出現濃霧，尚義機場關場，取消18架次班機。

中午過後，濃霧漸散去，機場開場，12時50分今天第一架班機飛離金門；近下午2時第一架到站班機才抵達金門。

金門航空站表示，小三通航班恢復正常後，預料大批旅客將湧入機場。