交大甲子校慶 頒贈陳家湘、柯富仁等10名傑出校友

2018-04-03 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



交通大學4月8日舉辦在台建校60周年校慶，「交領甲子育英才 通聯世界燦未來」，象徵一甲子以來，培育的校友在各產業成為一流領航者。今年將頒贈包括：精材科技董事長暨總經理陳家湘、及元太科技董事長暨執行長柯富仁等十位傑出校友，表彰他們在產官學界的傑出貢獻。

交大表示，李金忠為電子工程系碩士、美國卡內基大學電子工程博士，現為美國加州大學爾灣分校電機系教授(UC, Irvine) ，2000年獲選為IEEE Fellow。

林盈熙1993年於控制工程學系畢業，現任瑞昱半導體股份有限公司研發中心/副總經理，致力於國內無線通訊積體電路研發並多次榮獲重要獎項。

祁文中為交通運輸研究所碩士，現任交通部常務次長，督導前瞻基礎建設、重大公路工程計畫及公路總局制度變革，對台灣基礎建設及制度改革貢獻良多。

柯富仁為交大光電博士，元太科技董事長暨執行長，致力推廣電子紙於多元領域的應用，帶領公司持續穩健成長，並全力支持交大產學合作。

陳尚仁於計算機工程系畢業後即投入IT產業，力於研發、生產自動控制等電子周邊設備，現任宏正自動科技副董事長，研發與領導能力深受產業界肯定。

陳家湘學長為光電工程碩士，30年職涯與台積電共成長，實現台積自行開發先進封裝技術，讓傳統封測設備自動化整合大躍進。現職精材科技董事長暨總經理。

黃忠河畢業於控制工程學系，推動新竹科林研發亞太營運中心成立高端軟體研發中心，與美國Lam Research總部同步開發，為台灣學子創造先進工程研發舞台。

黃培城畢業於計算機工程學系，基於對創業的熱忱與洞察網路的無限商機，1990年於美國成立網路産品公司Trendnet, Inc.並自創品牌TRENDnet，把市場從美國擴充至全球各地。

黃嘉麟為電信研究所碩士，現任國家中山科學研究院天弓計畫主持人，依國家建軍備戰需求整合中科院技術能量，執行防空武器系統研製工作，守護台灣天空。

蔡啟庚畢業於控制工程系，1985年加入FANUC America從基礎工程師、資深工程師、研發主任到全美洲產品研發部門副總裁，帶領FANUC研發團隊進入工業4.0技術應用，更臻巔峰。