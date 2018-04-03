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NCC核定中華電固網降價 逾342萬戶受惠

2018-04-03 16:35中央社 台北3日電

國家通訊傳播委員會（NCC）今天核定中華電信調降固定通信業務光世代電路零售價月租費，降幅約2.58%至2.8%不等，預估受惠用戶數342.8萬戶，新方案回溯自4月1日實施。

國家通訊傳播委員會今天召開第795次委員會議，決議核定中華電信股份有限公司調降固定通信業務光世代電路業務零售批發價、國內數據電路、網際網路雙方互連批發價業務資費案。

固定通信業務光世代電路零售價月租費降幅約2.58%至2.8%；光世代電路批發價月租費降幅約4.66%至4.82%；國內數據電路批發價月租費降幅約4.5549%至4.7438%；網際網路雙方互連（Private Peering）批發價降幅約30%，並回溯自107年4月1日起實施。

光世代電路零售價月租費相當於價格調降新台幣9元至13元，預估受惠用戶數約342.8萬戶，全體用戶一年受惠金額約4億5123萬元(3760.3萬元/月)，另外，這次網際網路雙方互連（Private Peering）批發價由現行170元/Mbps降至119元/Mbps，相當於價格調降51元/Mbps。

這次資費調整新費率將適用至108年3月31日止，屆期之前，NCC將再依消費者物價指數年增率及固定通信業務適用資費調整係數(X值)續行調整。

NCC副主委翁柏宗今天向中央社記者說，使用中華電信固網月租服務的用戶，不管有無綁約，從今年4月1日起就必須適用新調降方案，希望藉此讓用戶得以較低費用，使用相同速率或以同等價格，使用較高速率服務，讓產業及人民得享有質優價廉、多元選擇及創新的各種數位經濟服務。

翁柏宗指出，網際網路雙方互連（PrivatePeering）批發價則比照亞太地區的費用持續大幅調降，讓電信或資訊業者皆得以租用更便宜電路及互連頻寬，組合各種數位經濟服務，活絡產業的創意發展，預期將帶動台灣網際網路服務發展。

翁柏宗表示，中華電信應以網頁公告等明顯方式，完整揭露費率調整內容，使用戶能簡明迅速地瞭解所適用方案的調降情形。

NCC
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