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「卡管案」歹戲拖棚　台大教授批：大學自主倒退幾十年

評／文化資產陳悅記清明節前的劫數

【卡片專題】省機票免出國 8家正宗日本美食搭捷運就吃得到

2018-04-03 17:00聯合新聞網 綜合報導

沒搶到廉航日本機票沒關係，8家日本美食飄洋過海，在台北就能輕輕鬆鬆享用道地日本味！

喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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