搭飛機度蜜月行李憑空消失 阿聯酋航空拒賠償

2018-04-03 16:24 聯合新聞網 綜合報導



阿聯酋航空。圖／阿聯酋航空提供 分享 facebook

根據《蘋果日報》報導，一對新人向蘋果投訴，表示日前兩人原本準備開心搭乘阿聯酋航空跟團前往義大利威尼斯度蜜月，沒想到一下飛機卻發現，航空公司弄丟了他們的行李，然而當他們向阿聯酋反映後，官方不僅拒絕承認錯誤，也不願意向兩人賠償，讓這對新人十分傻眼。

這對新人表示，他們是在今年2月27日，搭乘阿聯酋航空飛往杜拜，接著再從杜拜轉機到威尼斯準備度蜜月，下機後他與妻子卻發現，兩人隨身的三件行李之中有一件已經遺失，當他們向地勤反應時，地勤先是拒絕開立遺失證明，並要求他們在機場反覆檢查轉盤尋找行李，在延遲整團行程兩小時後，地勤才勉強開立證明給他們。

幾天過後航空公司客服致電兩人，原本對方表示已經找到行李，會把行李寄回台灣，沒想到當他們回到台灣想向櫃檯取回遺失的行李時，服務員卻告訴他們行李根本沒有寄回台灣。

幾天後航空公司客服再次來電詢問遺失行李的款式，但後面卻又再補了一句「為何行李出國件數與回國件數相同？」，彷彿懷疑他們行李是否真的有遺失，讓兩人十分傻眼，「行李被他搞丟了，不得已才在國外又重新買了一個，也已經附上購買證明，卻要這樣被質問」投訴人表示原本開心的蜜月之旅卻因為這件事而蒙上陰影。更讓兩人生氣的是，阿聯酋第三次致電時，竟表示不會為遺失行李賠償，理由是行李在轉機過程的確有上飛機。

媒體事後致電阿聯酋公司，發言人只表示會再與對方溝通，基於乘客隱私權，不會再對此案做進一步的回應。