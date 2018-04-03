高壓氧治療突發性耳聾 屏東醫院分享成果

2018-04-03 16:35 中央社 屏東縣3日電



衛生福利部屏東醫院高壓氧治療中心已成立一年多，屏東醫院今天分享成果，主治醫師李惠傑表示，近年突發性耳聾有增加的趨勢，利用高壓氧治療有不錯的療效。

屏東地區醫療資源相對缺乏，一些重大疾病必須遠赴高雄的醫學中心治療，燒燙傷、糖尿病需要高壓氧協助治療的病患也不例外，屏東醫院一年多前成立高壓氧治療中心讓屏東民眾有需求時，可就近治療。

耗資新台幣近3000萬元打造的屏醫高壓氧治療中心，一次可容納6人同時治療，壓力可達6大氣壓，是屏東縣目前設備最完善的高壓氧治療中心。

李惠傑表示，民眾對於高壓氧的認知多在治療潛水病，高壓氧是一種間歇性、短時間、高劑量的氧氣呼吸治療法，除了潛水病，還可治療急性空氣栓塞症、一氧化碳中毒、混合性細菌感染、慢性復發性骨髓炎、急性燒灼傷、放射性組織壞死(骨壞死、膀胱炎、大腸炎)、問題傷口(糖尿病足部潰爛、靜脈曲張引發皮膚潰爛等)、突發性耳聾、中心視網膜動脈阻塞、氣胸或胸部手術病史、幽閉恐懼症等。

李惠傑表示，過去突發性耳聾的病患並不多，但最近有增加的趨勢，有的是病毒感染，有的是壓力所致，在他的患者中就有一名兒科醫師因突發性耳聾，接受高壓氧治療，症狀大為改善。

屏醫表示，希望藉由成果發表，讓屏東民眾了解高壓氧的治療，把握治療的黃金時間。