連假遇低溫 流感疫情可能回馬槍

2018-04-03 16:35 中央社 台北3日電



疾管署副署長莊人祥說，疫情已過高峰，但因本週春假連假且將有鋒面，氣溫下降有利病毒傳播，疫情可能有小波動，民眾應注意個人衛生。聯合報系資料照片／記者黃安琪攝影 分享 facebook 流感疫情持續趨緩，疾管署副署長莊人祥今天說，疫情已過高峰，但因本週春假連假且將有鋒面，氣溫下降有利病毒傳播，疫情可能有小波動，民眾應注意個人衛生。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（3月25日至3月31日）類流感門急診就診為8萬7187人次，較前一週下降6%。近4週檢出47起流感群聚案件，以校園35起（74.5%）為多。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，社區流感病毒陽性件數持續成下降趨勢，檢出病毒仍以B型為主。未來一週疫情預測，整體疫情會趨緩，但可能受冷氣團影響，疫情走勢會出現上下波動。

疾管署防疫醫師吳佩圜說，上週新增20例流感併發重症確定病例，年齡介於27歲到86歲，其中18人有慢性病。年紀最輕的27歲患者有精神方面疾病，另有一名36歲患者則沒有慢性病也重症，2人都還在醫院治療。

另有7例染流感死亡，都有慢性病史，4人未接種本季流感疫苗。自2017年10月1日累計690例流感併發重症確定病例，其中111例經審查與流感相關死亡，確定及死亡病例感染型別以B型為多。

吳佩圜表示，連假將至，民眾出入人潮眾多場所、搭乘大眾運輸載具等務必做好手部衛生及咳嗽禮節，尤其是65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高危險群應格外留意自身健康。

莊人祥則說，台灣一年四季都有流感威脅，目前疫情雖趨緩，但仍要保持警覺，尤其連假南來北往，增加病毒傳播風險，民眾也要注意自身健康，若有重症徵兆，宜盡早就醫。