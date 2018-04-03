女童溜滑梯頻撞頭 罕見皮肌炎作祟

2018-04-03 16:38 中央社 嘉義縣3日電



12歲方姓女童日前玩溜滑梯時，因頸部無力，頭部頻碰撞，老師察覺有異，建議就醫，醫師診斷女童罹患罕見的免疫疾病皮肌炎，經生物製劑治療後，症狀已獲得改善。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿，方姓女童日前在吃晚飯時，竟會吃到睡著，且早上起床，臉突然變得很腫，家屬趕緊帶女童至醫院過敏免疫風濕中心就醫，中心主任黃光永根據症狀研判應是皮肌炎，並抽血檢查確認。

確診前，女童前往高雄市校外教學，在科工館玩超長溜滑梯時，一直傳來頭敲到滑梯的聲音，讓老師十分緊張，詢問得知，是女童頭部莫名抬不起來造成，女童家長帶她回醫院就診時，已確診罹患皮肌炎。

黃光永表示，方姓女童罹患的皮肌炎，就是皮膚及肌肉發炎的現象，患者臉上會出現紅斑，在關節處也會有紅色的斑塊，常會被誤以為是異位性皮膚炎，女童主要是因肌肉無力，才被家人及老師發現異常。

黃光永指出，與異位性皮膚炎相較，皮肌炎的特徵是在眼皮下會有紅疹，且搔癢症狀較不嚴重，異位性皮膚炎通常與遺傳有關，皮肌炎與遺傳的關係較不大。

黃光永說，皮肌炎為自體免疫疾病，病因不明，好發年齡為20至40歲。臨床症狀從輕微四肢肌肉無力到嚴重四肢癱瘓、吞嚥困難、肺部纖維化等，最後常因吸入性肺炎或呼吸衰竭致死。

黃光永提醒，免疫性疾病如紅斑性狼瘡或皮肌炎，都要注意防曬，以免紫外線誘發病情惡化。