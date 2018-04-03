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為癌友請命附議過門檻 提案癌症免疫療法納健保給付

2018-04-03 15:27聯合報 記者黃安琪╱即時報導

台灣病友聯盟、台灣癌症基金會、癌症希望基金於國發會公共政策網路參與平台聯合提案，集體為癌症患者請命，籲加速癌症免疫療法能趕在今年納入健保給付。提案截至昨日不到一個月，已通過附議5000人門檻，衛福部健保署將於6月初前進行回應，再度燃起癌症患者治療一線生機。

提案內容指出，癌症已連續35年高居國內十大死因之首，2016年死亡人數高達4萬7760人，占所有死亡人數27.7%。反觀他國如日本、韓國、澳洲皆已將癌症免疫療法納入健保給付，提供病患新的治療選擇，國內今年雖已編列癌症免疫療法預算，但新藥納入健保時程緩慢，等待過程中，更多病患生命逝去。

癌症免疫療法是透過喚醒病患自身的免疫細胞，來對抗癌症細胞；根據各項研究顯示，免疫療法能有效控制病情，副作用較低。雖然衛福部已於今年編列癌症免疫療法預算12.7億元，但新藥納入健保需經專家審查、健保共同擬定會議等行政流程，自食藥署核發藥證至今已超過2年，患者時間寶貴難以再等。

不少附議者於網站留言，其中也有癌症病友提到「患者一樣有繳保費，應給患者更多的治療選擇」、「不應該因為藥劑昂貴而犧牲寶貴的人命」、「納入健保代表保費會增加，保費增加時請各位別反對」等；相關單位將於6月初前提出回應。

台灣病友聯盟、台灣癌症基金會、癌症希望基金聯合提案，籲加速癌症免疫療法能趕在今年...
台灣病友聯盟、台灣癌症基金會、癌症希望基金聯合提案，籲加速癌症免疫療法能趕在今年納入健保給付，給患者一線生機。報系資料照
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癌症健保患者
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