正面對決！袁興夏踢館記者會 張鏡湖氣「揪心」拍桌

2018-04-03 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



文化大學去年底遴選出新任校長盧希鵬，但至今校方仍未報部核定，教育部自1月底起裁罰董事長張鏡湖，累計迄今至少140萬元。張鏡湖也另循司法途徑，堅持遴選過程有瑕疵，5名董事不滿提起抗告，全案仍在司法程序中。文大董事會兩派隔空交火數月，雙方都選在今天各開記者會，董事袁興夏更直接出現在文大記者會中，引起校友不滿，一度爆發衝突。

張鏡湖與女兒張海燕下午開記者會，點名董事尹衍樑、李傳洪等人共謀撤換老董，有意奪取校產。他指出，開此記者會懷抱非常複雜的心情，一是感恩，他的父親創校以來，篳路藍縷，感謝政府官員及校職同仁努力，讓文化大學成為一流學府；二是慚愧與難過，要將文大的家醜揭露，並在會中正式對4名董事提出控訴，包括尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏。

另一方被控訴的文大董事袁興夏也在張鏡湖記者會後，另在附近開記者會反駁。不過，張鏡湖記者會才開到一半，袁興夏突然無預警出現在會場中，引起校友不滿，直呼「為何不請自來，請你離開」，不過袁興夏仍不離開，校友陳金龍跳出來要求他與董事長當面對質，現場氣氛火爆。

袁回應指出，根據遴選辦法不得公布遴選評分表，否則須解除董事資格，意指張鏡湖已違法。在他發言同時，有不少謾罵聲，有人直言「放屁」，也有人問「你對得起董事長嗎？」、「還記得董事長一手培養你嗎？」，之後袁不敵一片罵聲，離開現場。

張鏡湖現已高齡90歲，看到袁興夏來踢館，他表情猙獰，氣得直摸左胸的心臟位置，在袁離開後他憤而拍桌，直呼「謀財害命！」張鏡湖說，張冠群及袁興夏是他一手培養的人才，也是將來希望成為文大主要接班人之一，沒想到卻串通尹衍樑、李傳洪，企圖掏空資產霸佔董事會，而教育部竟配合演出，身為教育家，只能以痛心疾首來形容。