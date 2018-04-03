流感就醫單周破8.7萬人次 清明假期鋒面過境當心

2018-04-03 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署公布，上周流感疫情單周就診突破8.7萬人次，提醒本周清明連續假期鋒面過境，氣溫下降，假期間人際接觸頻繁，民眾南來北往注意個人防護措施，多洗手、有呼吸道症狀可戴口罩降低感染機會。

疾管署監測資料顯示，上週（3月25日至31日）類流感門、急診就醫共8萬7187人次，較前一周下降6％；但近4周仍陸續出現群聚事件總計47起，校園仍占多數近75％。另新增的20例流感併發重症病例，有年僅27歲、36歲的年輕個案，皆具有慢性病史，染流感後併發重症。

疾管署防疫醫師吳佩圜說，這20例流感併發重症病例，其中有18例未接種本季流感疫苗，較年輕的27歲病例，本身有精神疾病慢性病；另經審查新增7例流感死亡病例，也有中壯年57歲個案，提醒患有慢性疾病者，天氣變冷時需格外注意，減少出入人多壅擠的公共場所。

疾管署表示，尤其是65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高危險群應特別注意，如有類流感症狀可至鄰近公費流感抗病毒藥劑合約院所就醫，按醫師指示服藥，減少併發重症風險。