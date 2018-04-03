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屏醫高壓氧治療中心分享成果 不是潛水夫才能用

2018-04-03 14:27聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

衛生福利部立屏東醫院的高壓氧治療中心已成立一年多，不少過去有潛水夫病的病患必須遠赴高雄治療，如今在屏醫就可以就近治療，不過還是有很多不了解高壓氧是做什麼的，還有人以為只有「潛水夫」才能使用，醫師指出，包括糖尿病患的傷口、突然性耳聾、燒燙傷病患都有很好治療效果。

屏東醫院高壓氧治療中心主治醫師李惠傑表示，高壓氧治療是一種間歇性、短時間、高劑量...
屏東醫院高壓氧治療中心主治醫師李惠傑表示，高壓氧治療是一種間歇性、短時間、高劑量的氧氣呼吸治療法。記者翁禎霞／攝影
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耗資近3千萬元打造的屏醫高壓氧治療中心，建置的是6人治療艙，一次可容納6人同時治療，壓力可達6大氣壓，是屏東縣設備最完善的高壓氧治療中心。

不過很多民眾對高壓氧治療並不了解，還以為只有「潛水夫」才能用，屏東醫院高壓氧治療中心主治醫師李惠傑表示，高壓氧治療是一種間歇性、短時間、高劑量的氧氣呼吸治療法，未必僅限於潛水夫病，最近有多位突發性耳聾的病患接受治療，也有不錯的效果。

李惠傑指出，過去突發性耳聾的病患並不多，但最近有增加的趨勢，有的可能病毒感染，有的可能是壓力所致，曾有一名兒科醫師就因突發性耳聾，接受高壓氧治療，症狀大為改善。

另外針對急性空氣栓塞症、一氧化碳中毒、氣壞疽、厭氧性細菌感染、壞死性軟組織感染、急性燒灼傷、或是糖尿病引起的傷口潰爛等，透過高壓艙高壓氧協同治療，都可獲得很好效果。

醫師
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