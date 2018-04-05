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一張台北捷運圖 看網美最愛出沒哪些區域

2018-04-05 07:30聯合新聞網 綜合報導

台北捷運示意圖。圖／報系資料照
台北捷運示意圖。圖／報系資料照
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由於台北捷運的便利，所到之處廣大，許多人很喜歡在假日時去個景點拍美照、打卡。有大學生在論壇《嘰咕Park》上發文分享「網美眼中的台北地圖」，另外還有網友分享「厭世青年看台北」，兩篇文章的幽默內容都令人不禁會心一笑。

一名就讀政治大學的大學生，他表示自己有許多「網美」朋友，因此做了一張「網美眼中的台北地圖」，包括淡水「心情不好來拍拍」、石牌「拍異國美食」、兒童新樂園「男友牽手照」、圓山「沒來這拍過還敢自稱網美」、中山「初級網美練等區」、台北101「夜晚網美的伸展台」、動物園「網美練腿區」、新店「網美眼中的再別康橋」。

該網友還幽默寫下「無論是工業或是文青風，只要好拍都是好咖啡廳」，與標語「整個台北都是用來陪襯我的網美哲學」，他表示社群網站上的愛心數決定網美的再訪數。搞笑註解逗樂網友，留言「笑爛」、「中肯已分享」。

大學生逗趣分享「網美眼中的台北地圖」，幽默註解引人發笑。圖／取自《嘰咕Park》
大學生逗趣分享「網美眼中的台北地圖」，幽默註解引人發笑。圖／取自《嘰咕Park》
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另外一名同樣就讀政治大學的大學生則是發文表示自己「在泱泱大黨黨校讀久了，厭世基因已深深注入心中」，因此分享了「厭世青年看台北」，然而圖片一出只看到一團黑底與白字「我是誰？為什麼我在這裡？」讓人不禁發笑，直接感受到該名網友強烈的「厭世基因」。

許多網友看了不禁莞爾一笑，紛紛留言「壓力很大吼」、「學霸該去放鬆了唷」、「感受到你內心的無助了」、「政大人真的自帶厭世基因耶」。

網友分享「厭世青年看台北」，讓人完全感受到他深深的厭世情結。圖／取自《嘰咕Par...
網友分享「厭世青年看台北」，讓人完全感受到他深深的厭世情結。圖／取自《嘰咕Park》
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