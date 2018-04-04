為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33 聯合新聞網 文／遠見提供



圖擷自 joemonster 分享 facebook 貧富差距的問題一直都困擾著全球，而這也幾乎成了難解的嚴重問題，根據法國著名經濟學家皮凱蒂（Thomas Piketty）發佈的2018《世界不平等報告》（World Inequality Report）顯示，在過去40年來，貧富差距的狀況一直不斷在加劇，在世界上收入占全球排名10％的人，這些人擁有的財富超過全球人民總收入的一半。

如果這樣的狀況不改善，到了2050年，世界前1％富人會擁有全球40％財富。

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《technology review》報導，這樣的現象，似乎發生在所有的社會階級中，也就是研究中所稱的「權力法則」，通常傳統的觀念上，在解釋、分析為什麼少數人有錢時，大多脫離不了他們夠努力、有才華、洞燭先機，而後再加上一點點先天因素的優勢，造就那些人成功而致富。

不過，這樣的論斷卻有一些盲點，好比說財富分配依循權力法則，但人類的技能與能耐通常是遵循平均對稱的常態分佈，例如IQ指數，平均智商就是100，因為不會有人有1000或1萬以上的智商。

如果用工時的狀況來看，努力也正是不過如此。有些人的工作因為責任制沒日沒夜，有些人卻準時下班、悠閒輕鬆，但彼此的工時不會差到數千倍以上。

但弔詭的是，談到薪資的報酬差距，有些人確實擁有比其他人多出千倍以上的薪水，然而，大量研究表明，最富有的人，通常不是最有才華且最優秀的人。

那麼，到底是什麼因素決定了個人如何變得富有？難道這個機會比任何人都想像的還要困難？這些因素，是否可被運用使世界變得更美好和更公平？

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如今，這個問題即將有個解答，在義大利卡塔尼亞大學（University of Catania, Italy），研究團隊創造了「才華」的電腦運算模組，以及用才華來尋找機會的過程和方式，也因為這個演算法，團隊可以在這過程中研究運氣對於人生的作用。

結果研究發現，最富有的人儘管具有一定程度的聰穎，但他們並不是最有天賦的人，而是幸運程度最高的一群人。研究團隊表示，這對於社會如何優化從商業到科學等各個領域的投資回報，有著重要的意義。

在這項研究模組中，系統是由N人組成，每個人都有一定的天賦，包含技能、智力、能力等，這些天賦通常分佈在某個平均水平附近，有一些標準偏差，所以有些人比一般人更有天賦，有些人不那麼重要，但沒有絕對特別優秀。

在系統中，模組透過40年的工作壽命歷程，最終統計每個人的成就與發展，在這段時間裡，個人如果有足夠的才華，就會經歷幸運事件，可以利用這些事件來增加財富。不過與此同時，他們也會經歷不幸事件，導致減少了他們的財富，而這些事件是隨機發生的。

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在系統中的40年後，團隊透過財富排列個人排名，並研究最成功的特徵。結果發現：當按財富排列個人時，分配比例與在現實社會中看到的完全相同，亦即20％的人擁有社會80％的資本。

如果說，那最富有的20％是最有才華的人，這可能並不令人感到意外或不公平，但事實上卻未必如此，而是那20％的人運氣分數最好。

研究團隊表示，「成功只是純粹的運氣，最成功的人就是最幸運的人，而較不成功的運氣也相對不好」，像是出生在好的家庭、中樂透大獎等，都比埋頭苦幹來得更有機會致富。

這雖然很現實且殘酷，但確實是社會的真理與覺悟。

因此，與其一直抱怨生活汲汲營營、為五斗米折腰、總是覺得跟錢過不去，倒不如轉換心態去踏實過日子，研究團隊表示，也許勤奮務實的追求夢想，那也許就是件最幸福的事。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）