親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

僑外生來台就學暴增 「整班註冊後就不見了？」

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33聯合新聞網 文／遠見提供

圖擷自joemonster
圖擷自joemonster
分享
貧富差距的問題一直都困擾著全球，而這也幾乎成了難解的嚴重問題，根據法國著名經濟學家皮凱蒂（Thomas Piketty）發佈的2018《世界不平等報告》（World Inequality Report）顯示，在過去40年來，貧富差距的狀況一直不斷在加劇，在世界上收入占全球排名10％的人，這些人擁有的財富超過全球人民總收入的一半。

如果這樣的狀況不改善，到了2050年，世界前1％富人會擁有全球40％財富。

圖擷自smith
圖擷自smith
分享

technology review》報導，這樣的現象，似乎發生在所有的社會階級中，也就是研究中所稱的「權力法則」，通常傳統的觀念上，在解釋、分析為什麼少數人有錢時，大多脫離不了他們夠努力、有才華、洞燭先機，而後再加上一點點先天因素的優勢，造就那些人成功而致富。

不過，這樣的論斷卻有一些盲點，好比說財富分配依循權力法則，但人類的技能與能耐通常是遵循平均對稱的常態分佈，例如IQ指數，平均智商就是100，因為不會有人有1000或1萬以上的智商。

如果用工時的狀況來看，努力也正是不過如此。有些人的工作因為責任制沒日沒夜，有些人卻準時下班、悠閒輕鬆，但彼此的工時不會差到數千倍以上。

但弔詭的是，談到薪資的報酬差距，有些人確實擁有比其他人多出千倍以上的薪水，然而，大量研究表明，最富有的人，通常不是最有才華且最優秀的人。

那麼，到底是什麼因素決定了個人如何變得富有？難道這個機會比任何人都想像的還要困難？這些因素，是否可被運用使世界變得更美好和更公平？

圖擷自the daily beast
圖擷自the daily beast
分享

如今，這個問題即將有個解答，在義大利卡塔尼亞大學（University of Catania, Italy），研究團隊創造了「才華」的電腦運算模組，以及用才華來尋找機會的過程和方式，也因為這個演算法，團隊可以在這過程中研究運氣對於人生的作用。

結果研究發現，最富有的人儘管具有一定程度的聰穎，但他們並不是最有天賦的人，而是幸運程度最高的一群人。研究團隊表示，這對於社會如何優化從商業到科學等各個領域的投資回報，有著重要的意義。

在這項研究模組中，系統是由N人組成，每個人都有一定的天賦，包含技能、智力、能力等，這些天賦通常分佈在某個平均水平附近，有一些標準偏差，所以有些人比一般人更有天賦，有些人不那麼重要，但沒有絕對特別優秀。

在系統中，模組透過40年的工作壽命歷程，最終統計每個人的成就與發展，在這段時間裡，個人如果有足夠的才華，就會經歷幸運事件，可以利用這些事件來增加財富。不過與此同時，他們也會經歷不幸事件，導致減少了他們的財富，而這些事件是隨機發生的。

圖擷自lifo
圖擷自lifo
分享

在系統中的40年後，團隊透過財富排列個人排名，並研究最成功的特徵。結果發現：當按財富排列個人時，分配比例與在現實社會中看到的完全相同，亦即20％的人擁有社會80％的資本。

如果說，那最富有的20％是最有才華的人，這可能並不令人感到意外或不公平，但事實上卻未必如此，而是那20％的人運氣分數最好。

研究團隊表示，「成功只是純粹的運氣，最成功的人就是最幸運的人，而較不成功的運氣也相對不好」，像是出生在好的家庭、中樂透大獎等，都比埋頭苦幹來得更有機會致富。

這雖然很現實且殘酷，但確實是社會的真理與覺悟。

因此，與其一直抱怨生活汲汲營營、為五斗米折腰、總是覺得跟錢過不去，倒不如轉換心態去踏實過日子，研究團隊表示，也許勤奮務實的追求夢想，那也許就是件最幸福的事。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／國五塞成停車場 賀陳旦視察也成苦主

2018-04-04 15:06

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

花蓮必吃／這些特色美食 你都嚐過了嗎？

2018-04-04 09:03

台灣限定 清邁雪冰「泰」上癮融化少女心

2018-04-04 08:57

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

國五紫爆了！南港系統—坪林行控時速14公里...

2018-04-04 15:32

連假首日國道大塞 車流大事故多

2018-04-04 14:29

國道南下車潮湧現！高公局：下午4時逐漸紓解

2018-04-04 13:42

分流破功！ 蘇澳到國5回堵7公里

2018-04-04 13:38

國道車潮今紫爆 明後天恐雙向塞

2018-04-04 13:38

清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

2018-04-04 13:16

動腦思考、親子互動…兒童節這些玩具最熱賣

2018-04-04 13:12

公路總局：蘇花7-12時都會塞 建議非尖峰時段上路

2018-04-04 12:44

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

國道南下今最塞！國5高乘載結束 下午將再現車潮

2018-04-04 12:08

清明連假首日 南下墾丁枋寮段大塞車

2018-04-04 12:01

國五南下南港至石碇 今起至周五上午高乘載

2018-04-04 11:55

春假西半部空品差 對敏感族群不健康

2018-04-04 11:53

清明假期需求量增 蔬菜畜禽價格拉抬有限

2018-04-04 11:33

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

社工津貼被吞疑雲還未解 社福機構突歇業

2018-04-04 10:54

清明連假首日 南迴交通順暢

2018-04-04 10:48

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

北市建國高架高乘載管制 往北車多壅塞

2018-04-04 10:40

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

返鄉車潮大塞 埔鹽系統封閉三天

2018-04-04 10:24

一個40年前用膠卷一個手機拍照 兩大師分別在那裡？

2018-04-04 10:17

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

連假開始 國3上午北向往國5排隊11公里

2018-04-04 09:29

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

今天悶熱！空氣品質差 周五降雨降溫

2018-04-04 08:47

養蟲是門好生意！這些實驗都需要牠

2018-04-04 08:41

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24
看更多

熱門文章

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

鞋全家福到底是怎麼活下來的？ 網路上熱議的十大長青店家

2018-04-03 16:24

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

搭飛機度蜜月行李憑空消失 阿聯酋航空拒賠償

2018-04-03 16:24

男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大

2018-04-03 19:29

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35

清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

2018-04-04 13:16

無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 注意刀燙傷

2018-04-04 00:00

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

新加坡貴婦茶TWG出包 農藥違規遭退運

2018-04-03 17:42

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 20:43

「我們都叫陳瑞斌」 三人同名同姓一起跑馬還製作團服

2018-04-03 15:54

運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

下班注意 大台北有局部雨勢

2018-04-03 16:43

合歡山杜鵑花季晚到 即時影像掌握花訊

2018-04-03 17:43

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

口感再升級 肯德基創新「咔滋脆片炸雞」全台開賣

2018-04-03 18:42

全台瘋媽祖！「白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡」首次發行

2018-04-03 17:55

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

國道南下今最塞！國5高乘載結束 下午將再現車潮

2018-04-04 12:08

國家文藝獎贈獎，林強向侯孝賢深深一鞠躬，場面感人

2018-04-03 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top