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連假將至 桃機邀學童跳安檢舞宣導通關要訣

2018-04-03 13:33聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

清明節連續假期前，桃園機場公司3日邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編安檢舞，協助桃園機場公司宣導如何提前準備通過安檢線，也吸引搭機旅客的目光。

桃園機場公司指出，清明連假期間出國旅客數量比平日增加約4%，許多是親子旅客。為了讓旅客更快速方便地通關安檢，機場公司推出曲調輕快活潑的「通關安檢歌」，3日上午10點30分在第1航廈出境大廳，邀請桃園在地幼稚園小朋友現場快閃表演，童稚可愛的歌聲不但讓旅客直誇好可愛，更為機場出境大廳帶來新的活力。

桃園機場公司表示，清明節與兒童節連假到來，桃園機場延續春節期間安檢歌熱潮，由小朋友協助宣導，教旅客怎麼快速過安檢。3日登場的小朋友，之前受邀參加過桃園農業博覽會開幕，以及去年桃園機場耶誕節快閃活動。

雖然面對人數眾多的旅客，表演的小朋友們以落落大方的舞步和穩健的台風，讓旅客更熟悉安檢通關常識，可愛認真的模樣讓往來的旅客都駐足圍觀。口訣式歌詞結合簡單的手勢與舞步，當初設計就希望不分男女老少都能參與，所以刻意將舞蹈動作放大、簡化，果然小朋友一學就上手，表演起來輕鬆活潑。

桃園機場公司表示，桃機安檢線查獲旅客托運行李違禁品項目，數量最多的包括行動電源、打火機、鉛酸電池及鋰電池等。改編安檢歌把歌詞加入外套、皮帶脫下來、茶水、飲料先倒掉、錢太多要申報等通關所需要的資訊，讓旅客在機場通關安檢之前先記好注意事項，期盼順利出國、平安回家。

清明節連續假期前，桃園機場公司邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編...
清明節連續假期前，桃園機場公司邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編安檢舞，協助桃園機場公司宣導如何提前準備通過安檢線，吸引搭機旅客的目光。記者陳嘉寧／攝影
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清明節連續假期前，桃園機場公司邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編...
清明節連續假期前，桃園機場公司邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編安檢舞，協助桃園機場公司宣導如何提前準備通過安檢線，吸引搭機旅客的目光。記者陳嘉寧／攝影
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清明節連續假期前，桃園機場公司邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編安檢舞，協助桃園機場公司宣導如何提前準備通過安檢線，吸引搭機旅客的目光。記者陳嘉寧／攝影
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清明節連續假期前，桃園機場公司邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編安檢舞，協助桃園機場公司宣導如何提前準備通過安檢線，吸引搭機旅客的目光。記者陳嘉寧／攝影
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清明節連續假期前，桃園機場公司邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編安檢舞，協助桃園機場公司宣導如何提前準備通過安檢線，吸引搭機旅客的目光。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場安檢清明節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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