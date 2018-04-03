連假將至 桃機邀學童跳安檢舞宣導通關要訣

2018-04-03 13:33 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



清明節連續假期前，桃園機場公司3日邀請桃園市幼兒園的小朋友到桃園機場出境大廳表演改編安檢舞，協助桃園機場公司宣導如何提前準備通過安檢線，也吸引搭機旅客的目光。

桃園機場公司指出，清明連假期間出國旅客數量比平日增加約4%，許多是親子旅客。為了讓旅客更快速方便地通關安檢，機場公司推出曲調輕快活潑的「通關安檢歌」，3日上午10點30分在第1航廈出境大廳，邀請桃園在地幼稚園小朋友現場快閃表演，童稚可愛的歌聲不但讓旅客直誇好可愛，更為機場出境大廳帶來新的活力。

桃園機場公司表示，清明節與兒童節連假到來，桃園機場延續春節期間安檢歌熱潮，由小朋友協助宣導，教旅客怎麼快速過安檢。3日登場的小朋友，之前受邀參加過桃園農業博覽會開幕，以及去年桃園機場耶誕節快閃活動。

雖然面對人數眾多的旅客，表演的小朋友們以落落大方的舞步和穩健的台風，讓旅客更熟悉安檢通關常識，可愛認真的模樣讓往來的旅客都駐足圍觀。口訣式歌詞結合簡單的手勢與舞步，當初設計就希望不分男女老少都能參與，所以刻意將舞蹈動作放大、簡化，果然小朋友一學就上手，表演起來輕鬆活潑。