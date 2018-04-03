想當台灣人！在美14年突接到兵單 他掙扎後決定返台盡義務

2018-04-03 13:53 聯合新聞網 綜合報導



黃狄恩在美十四年突然收到兵單，但是他選擇返台國民義務。圖擷自 PRI 分享 facebook 一名32歲台裔美籍男子黃狄恩原本在西雅圖擁有平順生活，有一份他熱愛的工作並與女友同居在西雅圖的公寓。但就在黃狄恩與女友度假之際，台灣的父母收到黃狄恩的兵單要徵招他入伍，得知消息後，黃狄恩雖然內心糾結，為了家人仍選擇回台灣當兵，但這趟旅程卻讓他對返台服兵役有所改觀。

根據美國國際公共廣播電台（PRI）報導，黃狄恩在西雅圖過著他夢想中的生活，18歲到美國後，他認真學習英文，最後考上華盛頓大學取得生物化學學位。之後在西雅圖找到研究肺結核疫苗研究的工作。但正當他順利升遷之際，卻突然被通知要服兵役的消息，當時他的女友也非常震驚。

黃狄恩與弟弟討論兵役問題後，弟弟建議黃狄恩不要再回台灣了，因為他認為黃狄恩若回台灣服兵役就等於放棄他在美國的一切。黃狄恩考慮了他在美國的工作、女朋友還有在台灣的家人，經一番斟酌後，他認為雙親年事漸增，即使他延後，他還是得服兵役而且可能無法再見到他的家人，因此為了台灣的家人他決定返台早日入伍。

黃狄恩2017年返台入成功嶺，他表示，訓練時他們叫你做什麼你就得做什麼，因為受訓的目的是要讓新兵有紀律。但當時黃狄恩已是成人，因此對黃狄恩來說很難理解這種訓練的目的是什麼。黃狄恩表示，他當時非常的沮喪，有時候他還會問自己，自己到底在做什麼？放棄美國的工作，然後在成功嶺過這樣的生活。

新兵訓練完畢後，由於黃狄恩有外語專長，他被分發到台北世大運當替代役，他的工作是要解決各個運動員的住宿問題。沒想到在世大運的經驗讓黃狄恩對於兵役有所改觀，他表示在世大運工作是很棒的經驗，他的同事們很有趣而且工作也很有挑戰性。世大運是台灣舉辦過最大型的國際賽事，黃狄恩認為世大運的成功自己也有所貢獻。

黃狄恩2018年退伍，經過一年，他認為回台服役是一個對的決定，這一年給他時間反思，而且也讓他踏出舒適圈，做一些不一樣的事。黃狄恩回美國後計畫與女友搬去紐約重新建立生活。在台灣生活一年後，黃狄恩雖然還是繼續住在美國，但同時「他也想當一名台灣人」。