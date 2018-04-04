大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30 聯合新聞網 綜合報導



台北捷運示意圖。圖／聯合報系資料照 聯合報系資料照 分享 facebook

台北捷運支線複雜，所到之處廣大，許多地方都可以透過搭乘捷運到達。捷運的方便造就了台北的便利交通，但許多中南部人來台北搭捷運時，往往會搞不懂導致迷路，有大學生在論壇《嘰咕Park》發文寫下自己對台北捷運每一站的註解，引發許多網友共鳴，也有網友一起寫下自己心中的看法。

一名就讀銘傳大學、來自台中的網友，他表示自己已在台北讀書3年，堪稱「城市觀察家」，最近因朋友春假要北上，他特地做了一張台北捷運地圖，許多網友看了紛紛留言稱讚「中肯」，表示許多資訊連台北人都不知道。

該網友整理出許多台北著名景點，包括紅線淡水「台北人的郊區」、新北投「台北人的澡堂」、劍潭「士林夜市」、圓山「新一代的大安森林公園」；藍線東區「網美都在這」、永春「爬象山比較不擠」、龍山寺「可拜月老」、板橋「聖誕節很多人」；文湖線大湖公園「可抓寶可夢」、劍南路「摩鐵集散地」、麟光「有螢火蟲」等。

其他有些景點的註解也令人會心一笑，包括台北車站「迷宮、外地人出不去」、南勢角「台北東南亞」、中正紀念堂「出錯出口會繞一大圈」。許多網友看了十分認同，留言「中肯」、「很幽默」、「很多細節都有發現」。

網友寫下「台北捷運觀察地圖」，網友稱讚寫得很詳細。圖／取自 《嘰咕Park》 分享 facebook

另外有一名就讀高雄第一科大的同學，表示自己是土生土長的「真。南部人」，也寫下自己對於北部景點的看法，幽默註解包括士林「一直以為夜市在這」、「以為中正紀念堂跟國父紀念館在隔壁」、大直「明星議員都在這被捉姦」、貓空「以為在陽明山附近」、橘線「社會新聞都在這發生」等。

搞笑的註解引來大批網友討論，紛紛留言「說得很好」、「覺得被顛覆」，還有許多網友非常認同「以為中正紀念堂與國父紀念堂在隔壁」。