翻轉偏鄉劣勢 青年醫師開閱讀處方

2018-04-03 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



五歲以前是腦部發展黃金期，閱讀是腦部發育與創造力發展的重要關鍵，不過偏鄉教育資源相對匱乏，有的家庭

甚至沒有童書。青年醫師陳宥達與辛翎創辦台灣展臂閱讀協會，在健兒門診或打疫苗時加開「閱讀處方」，處方箋背面就有當地的閱讀資源。

陳宥達期盼能透過醫療與教育改善彌補城鄉的健康不平等。 記者羅真／攝影 分享 facebook

北醫大學附設醫院醫師陳宥達，曾參與過路竹會義診，還存錢至馬達加斯加進行醫療服務。學生時期義診時，曾看過一個好動的小男孩，在說故事姐姐分享童書時安靜聆聽，「我們常常以為偏鄉的小孩不用看書，但原來，偏鄉孩子也有閱讀的需要，只是沒有機會接觸。」

醫療奉獻獎得主薄柔纜醫師說過「台灣的醫生到美國很近，到花蓮很遠」，這段文字深深打動他的心，讓他決定，「應該在台灣偏鄉蹲點一段時間」。當時台北醫學大學醫管系副教授張耀懋正號召「史懷哲2.0青年偏鄉常駐計畫」，陳宥達便暫緩住院醫師訓練參與該計畫，前往高雄那瑪夏蹲點半年。

展臂閱讀團隊參考美國兒科醫師1989年發起的非營利組織「Reach out and Read」模式，讓偏鄉醫師為孩子看診時，不僅開藥，更加開「閱讀處方」，處方童書給六個月到五歲的孩童，建議家長應增加多少共讀頻率、去圖書館找資源、帶孩子去玩等；處方箋背面則是當地的閱讀資源。

另外，候診間也有志工示範親子共讀技巧，目前服務據點已從那瑪夏拓展至全台八個偏鄉服務據點，發出的童書超過2300本。陳宥達期盼，能透過醫療與教育改善彌補城鄉的健康不平等，「我們晚了美國快30年，但是現在做，還不遲。」