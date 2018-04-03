清明連假國道車潮 僅次春節

2018-04-03 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



清明連假5天，預估國道車流量僅次於春節，高公局建議用路人，連假上國道前，先上高公局網站查詢塞車預報資訊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

塞車時間恐比平常多3~5倍

長達五天的清明連續假期明天開始，是歷年清明假期中天數最多。高公局預估，國道車流量僅次於春節，南下最高峰在4月4日、北上在4月7日，而4月5日雙向交通量都是高峰；重點路段壅塞時行車時間可能較平常增加三至五倍，國5北上行車時間更可能較平常多達六至七倍。

高公局指出，連假前兩天以返鄉掃墓的南下車潮為主，後三天以旅遊及返回工作地的北上的車潮為主。預測假期間國道重點壅塞路段為：國1南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統，北上新竹系統-湖口、西螺-埔鹽系統、南屯-豐原及銅鑼-頭屋，國3南下鶯歌系統-關西及快官-南投，北上龍潭-鶯歌系統及竹山-霧峰，國5路段為南下南港系統-坪林及北上宜蘭-坪林。

夜間肇事受傷死亡率是白天的3倍

高公局統計，去年清明假期四天國道共發生485件事故，主要是假期大量返鄉掃墓及出遊車潮，易發生擦撞事故，肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當，都是人為疏失造成。

分析也發現，去年清明假期深夜0-5時國道暫停收費時段，死亡及受傷肇事率為0.16(件/百萬車公里)；白天5-18時死亡及受傷肇事率則為0.05(件/百萬車公里)，相差達三倍。夜間車流量較低、車速較快，一旦發生事故，肇事嚴重度明顯偏高。

高公局建議用路人，清明連假上國道前，先上高公局網站查詢國道塞預報資訊，避開國道主要壅塞路段及時段。若無法避開壅塞時段，建議搭公共運輸或改走替代道路。行駛國道途中，也可透過同車親友利用1968App查詢。