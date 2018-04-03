空汙籠罩到清明假期結束 環保署籲：麥擱燒啊

2018-04-03 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署今天預測清明連假期間4月4日至8日空氣品質不佳，除了6日受鋒面及降雨影響，北部及東部降雨機率提高，北部空氣品質短暫改善，7日、8日可能伴隨有境外汙染影響，使汙染物濃度偏高，請民眾留意最新空氣品質變化。

清明節許多民眾會趁著休假都來到墓園，除草、打掃、上香、燒紙錢，向祖先致祭，慎終追遠。 本報系資料照／記者于志旭攝影 分享 facebook

環保署表示，清明連假期間，國人祭祖慎終追遠，可以採取比較環保的方式祭拜先人，少香、少金、少炮，更不要亂燒雜草、勿亂丟煙蒂等，確除了可保清明掃墓安全，也留給自已一個清新呼吸的空氣。

環保署表示，4月3日至5日前因全台各地天氣穩定因氣象擴散條件不佳，影響西半部空氣品質，以橘色提醒為主，高屏及局部地區達到紅色警示；離島地區多為普通等級；東半部為良好等級。

6日（五）鋒面快速通過，東北季風增強，北部及東半部局部短暫陣雨；中南部尚未受到東北季風影響，擴散條件持續不佳。晚間起全台受東北季風或是大陸冷氣團影響，北部可能有境外汙染移入。

7日（六）受東北季風或是大陸冷氣團影響，降雨趨緩，可能挾帶境外汙染物，並由北向南傳送，使台灣西半部為橘色提醒至紅色警示，東半部為普通至橘色提醒。

8日（日）境外汙染物濃度減弱，台灣各地天氣穩定，中南部大氣擴散條件不佳，空氣品質為紅色警示至橘色提醒；北部、竹苗地區為普通等級；東半部為良好等級。

環保署表示，空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，仍有較大不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，敏感族群可以利用空氣品質監測網資訊、「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化。