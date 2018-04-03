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減鈉鹽含天然放射性物質 監委：標示健康恐誤導民眾

2018-04-03 12:38中央社 台北3日電

監察院今天表示，台鹽「健康減鈉鹽」含高濃度天然放射性核種鉀-40，且添加氯化鉀，非對所有人有益，但產品名稱卻有「健康」二字，可能會誤導；監委田秋堇、蔡崇義申請調查。

台鹽「健康減鈉鹽」含高濃度天然放射性核種鉀-40，且添加氯化鉀，非對所有人有益，...
台鹽「健康減鈉鹽」含高濃度天然放射性核種鉀-40，且添加氯化鉀，非對所有人有益，但產品名稱卻有「健康」二字，可能會誤導。 圖／ingimage
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田秋堇、蔡崇義上午透過新聞稿表示，台鹽「健康減鈉鹽」由行政院原子能委員會輻射偵測中心於民國106年9月測得含高濃度的天然放射性核種鉀-40，每公斤約含8860貝克，輻射值偏高（輻射食品標準為每公斤100貝克），且該產品為取代部分氯化鈉而添加的氯化鉀，對腎病變患者恐造成健康負擔。

田秋堇、蔡崇義說，台鹽「健康減鈉鹽」非衛生福利部審核通過的健康食品，使用「健康」二字作為產品名稱，是否有誤導消費者之嫌？衛福部食品藥物管理署對於市售非屬健康食品管理法規定的一般食品，容許廠商自行使用「健康」作為產品名稱，以吸引消費者購買，有無衍生食品安全管理漏洞，損害消費者權益？

田秋堇、蔡崇義表示，依「天然放射性物質管理辦法」規定建材中鉀-40達每公斤1萬貝克即須管制，受污染的建材須除污回收或置入水泥箱涵中覆土掩埋。但吃進體內的食品其天然放射性物質含量高達每公斤8860貝克，卻不須管制，有必要深入了解。

田秋堇輻射
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