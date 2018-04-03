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手腳慢慢變大不自覺 原來是罕見肢端肥大症

2018-04-03 12:18聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市一名73歲男子，罹患肢端肥大症，手腳逐漸變大，大約是正常人的兩倍，雖然經過手術治療，但後續疏忽追蹤，造成內分泌失調身體不適，正常血壓收縮壓應在90到140之間，他卻長期只有60。

王姓男子罹患肢端肥大症，手大約是正常人的兩倍大 圖/安南醫院提供
王姓男子罹患肢端肥大症，手大約是正常人的兩倍大 圖/安南醫院提供
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患者因為不適到台南市立安南醫院求診，家屬表示病患10年前曾在醫學中心診斷肢端肥大症，也已經順利手術切除腫瘤，但術後漸漸血壓偏低、精神不振、視力模糊，目前又洗腎中。

安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎發現，該病患雖順利接受手術切除和放射治療，腦下垂體腫瘤也已消失，卻以為已經痊癒而缺乏長期追蹤，抽血發現生長激素指數仍非常高，其他正常賀爾蒙卻分泌不足，雄性賀爾蒙和腎上腺激素嚴重低下，因此導致各種不適症狀。

該病患在醫師協助申請針對生長激素抑制的特殊用藥(體抑素衍生物)，並補充該病患缺乏的多種賀爾蒙後，病患的各項內分泌指數都回到正常值，病患感到身體狀況大幅改善，連洗腎時血壓也逐漸回穩，連視力模糊也顯著進步。

陳擇穎指出，肢端肥大症為罕見疾病，是腦下垂體分泌生長激素過多造成的疾病，每百萬人一年才會診斷3-4人。

如果青春期發生會變巨人症，而成年後則是造成全身軟組織、骨骼、內臟增生肥大，導致外貌改變(臉變寬變粗、手腳變大)，以及糖尿病、高血壓、心臟病等風險增加，若不治療平均比正常人少活10年。

台灣目前大約只有1500位患者，由於疾病罕見，症狀變化緩慢，民眾甚至醫師也常忽視其症狀，導致診斷時往往已經發病多年。

手術切除腦垂體腺瘤為治療首選，若有殘餘腫瘤考慮放射治療。然而，一些病患即使已經完成療程，仍可能生長激素分泌過多，並且合併術後導致的全腦下垂體分泌不足，此時就需要內科藥物治療介入，所以術後的定期追蹤是必須的。

台南市立安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎 圖/醫院提供
台南市立安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎 圖/醫院提供
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手術腫瘤醫師
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