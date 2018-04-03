近5年4月份7學生溺斃 救生員籲充分準再下水

2018-04-03 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



4月的天氣已經開始由冷轉暖，加上包含兒童節、清明節的連假，使得每年此時都會有許多學生趁著假期出遊戲水，在疏忽水域安全的情況下，也造成許多溺水的憾事發生。體育署提醒學生出遊戲水時要有周全的規劃，並遵守「防溺10招」的水域安全觀念。

據教育部統計，近5年來4月份共發生6起學生溺水死亡事件，造成7名學生溺斃，其中104年的1名新北市國中生在烏來南勢溪溺斃，就是發生在清明連假期間。經上述數據顯示，近5年的4月份都發生至少1起學生溺水死亡事件，而今年更有5天連續假期，是家長及學生會選擇戲水出遊的時間點，因此在放假之前，希望家長、老師們在連假期間更注意孩子們的動向，多一份關心和叮嚀。

救生員王筱韵表示，在過去的溺水事件當中，發現很多遊客都是一時興起去玩水，所以才會沒有注意到天氣的變化、或是常常穿著牛仔褲就下水…等等，因此，建議民眾去戲水時要有「充分地準備」和「適當地危機意識」是非常重要的，不要讓瘋狂的玩樂沖昏頭，也讓自己置身於危險當中。