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陪讀建立認知基礎 衛福部推兒科醫師開「閱讀處方」

2018-04-03 12:04聯合報 記者黃安琪╱即時報導

鼓勵親子閱讀說故事，建立兒童認知能力基礎。衛福部國健署與教育部、兒科醫學會等共同推廣「親子共讀」，將兒科醫師納入推廣媒介，凡孕婦進行產檢、兒童健康檢查、接種預防針等，如醫師察覺孩童認知落後便能開立「繪本處方」，花蓮、宜蘭、屏東縣市已開始執行，將陸續擴大至其他縣市。

國健署長王英偉表示，根據台灣健康不平等報告指出，1歲以前的神經發展是孩童認知能力的基礎，早期認知發展落後可能造成日後教育的落後，形成健康程度及社會階層落差。透過國外父母陪讀經驗與研究發現，親子共讀能增進幼兒口語表達及辭彙理解，建立日後學習自信。

教育部雖已推廣親子共讀多年，但國健署婦幼健康組組長陳妙心說，此次納入第一線兒科醫師，透過兒童定期健檢、接種預防針及兒童健康手冊衛教等，醫師能針對不同年齡及孩童的認知狀況，開出不同的「繪本處方」贈送書籍，指導家長如何陪讀0至3歲的嬰兒、孩童，開發兒童的腦部發展、培養情緒管理。

台灣展臂閱讀協會、台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達說，兒童早在1歲以前語言、認知發展就達高峰；3歲以前腦部更已發展8成，國外研究發現，以1歲半的兒童說，來自不同家庭背景的孩童，語言字彙量差異可高達8倍，以閱讀為處方，透過教育能縮小落差。

陳宥達說，當醫師察覺兒童的認知能力發展，如在辨認顏色、形狀上相較同齡孩童差，便能以閱讀為處方，衛教家長從如何申辦幼兒專屬借閱證、圖書館資源、提供親子共讀技巧到開立醫囑，包含睡前、午休時刻能進行共讀，短短幾秒鐘到幾分鐘，逐漸拉長時間。

進行親子共讀超過3年，來自宜蘭卓蘭鎮的辛小姐，有2名3歲8個月及1歲4個月的孩子，在進行親子共讀之後，發現孩子之後到衛生所接種預防針前，情緒變得比較穩定，看到當地推廣共讀之後許多阿公、阿嬤拿著書陪小孩念書，氣氛溫馨。

王英偉說也建議家長選擇具有健康議題，如預防燒燙傷、近視防治等故事繪本陪孩童共讀，將嚴肅的健康議題融入故事，讓兒童更好理解，達到提升孩童自我保護目的，促進親子關係。

衛福部國健署今舉辦「親子共讀，為孩子的未來朗讀」記者會，右一為署長王英偉、左一為...
衛福部國健署今舉辦「親子共讀，為孩子的未來朗讀」記者會，右一為署長王英偉、左一為台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達，以及陪伴孩童進行共讀的家長。記者黃安琪／攝影
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國健署鼓勵家長，每天陪伴孩童進行親子共讀。記者黃安琪／攝影
國健署鼓勵家長，每天陪伴孩童進行親子共讀。記者黃安琪／攝影
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親子醫師國健署
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