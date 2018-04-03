做家事手關節脫位 可塑形護具固定復位新選擇

2018-04-03 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



「活力得中山脊椎外科醫院」骨科主任洪豐建建議患者穿戴可塑形手護具，疼痛緩解且復位情形良好。 圖／業者提供 分享 facebook 一位68歲的婦人在做家事時，只不過用手撐了身體一下，隨即感覺左手腕痛痛的，拖了四天越來越痛才就醫，結果X光檢查發現，除了手腕扭傷之外，第一掌骨與腕骨處竟然也脫位，幸好僅使用一個腕部護具即可同時固定兩處，使用一周後回診，不僅疼痛有效緩解，X光檢查也發現脫位之處已復位。

婦人做家事引起左手扭傷及關節脫位兩處不適。圖／業者提供 分享 facebook 「活力得中山脊椎外科醫院」骨科主任洪豐建表示，患者左手經X光檢查發現有兩處出現問題，其一是尺骨與橈骨交接的手腕關節不穩定，且有扭傷及韌帶受傷。其二則是第一掌骨與腕骨之間關節出現脫位，且因患者年紀漸長，也有退化性關節炎現象。

傳統治療這種症狀，會使用石膏，但考量石膏固定效果不如護具佳，且又厚重悶熱，洪豐建主任建議患者使用手腕護具作為固定的另一新選擇，她在使用一周後回診表示，手腕疼痛已緩解，X光片影像也顯示復位良好。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室主任蘇慧宜物理治療師表示，患者使用可塑形的手腕護具，因為貼合手部形狀，讓手腕關節活動度受到限制，避免因活動造成韌帶及軟組織受傷更為嚴重，引起發炎疼痛，並可做適度的休息，還可穩定橈尺關節的不穩定。此外，因護具可依手部形狀重複塑型做調整，讓關節脫位處可逐漸復位至正常的角度。

蘇慧宜說，由於患者有脫位跟關節不穩定，需要天天戴著護具，視復

位程度大概約需1至3個月，雖然戴護具活動會受限，但周圍的關節還是可以活動不致影響到血液循環，且此一可塑形護具優點是可達到固定的功能，又方便好穿脫，防水透氣。