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翻轉不平等 青年醫師推廣有溫度的預防醫學

2018-04-03 11:49聯合報 記者羅真╱即時報導

5歲以前是腦部發展黃金期，閱讀是腦部發育與創造力發展的重要關鍵，不過偏鄉教育資源相對匱乏，有的家庭甚至沒有過一本童書。為翻轉偏鄉劣勢，青年醫師陳宥達與辛翎創辦台灣展臂閱讀協會，致力在健兒門診或打疫苗時加開「閱讀處方」，處方童書，建議共讀頻率，處方箋的背面就是當地的閱讀資源。「親子共讀，是有溫度的預防醫學。」

陳宥達今日出席國健署舉辦的「親子共讀，為孩子的未來朗讀」記者會，他認為，醫療與教...
陳宥達今日出席國健署舉辦的「親子共讀，為孩子的未來朗讀」記者會，他認為，醫療與教育有機會彌補孩子出生時的不平等，而親子共讀，是有溫度的預防醫學之一。記者羅真／攝影
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服務於台北醫學大學附設醫院家醫科的陳宥達，學生時期曾參與過路竹會義診，也曾存錢至馬達加斯加進行醫療服務。畢業前夕，多數同學進到醫院擔任住院醫師或至國外深造，他心裡卻想著，「我的醫學教育訓練教他要到需要的地方服務，我也確實在義診中看到許多事情，能不能再花一年的時間，嘗試做些真正想做的事？」

曾獲醫療奉獻獎的薄柔纜醫師曾說，「台灣的醫生到美國很近，到花蓮很遠」，這段文字深深打動他的心，觸動他決定，應該在台灣偏鄉蹲點一段時間，觀察現況與需要。當時台北醫學大學醫管系副教授張耀懋正巧號召「史懷哲2.0青年偏鄉常駐計畫」，他便暫緩住院醫師訓練、參與該計畫，帶著行李前往高雄那瑪夏，蹲點半年。

陳宥達在學生時期義診時，曾看過一個好動的小男孩，在說故事姐姐分享童書時安靜聆聽，小男孩不認識那位姊姊，但覺得很好聽，還有好多問題要問她。「我們常常以為偏鄉的小孩不用看書，但原來，偏鄉孩子也有閱讀的需要，或許是沒有機會接觸。」

在偏鄉推廣親子共讀的期間，陳宥達發現念故事書時，經常需要「降階」找更適用於更低年齡層的書籍、孩子才能吸收。他認為，如果孩子生而不平等，那醫療與教育一定要平等。

為此，陳宥達與辛翎創辦台灣展臂閱讀協會，協會參考美國兒科醫師在1989年發起的非營利組織「Reach out and Read」的模式，與偏鄉衛生所合作，讓偏鄉醫師在孩子看診時加開「閱讀處方」，處方童書給6個月到5歲的孩童，建議家長應增加多少共讀頻率、應去圖書館找資源、應帶孩子去玩等，處方箋的背面就是當地的閱讀資源，候診間也有志工示範親子共讀技巧。服務據點已從那瑪夏拓展至全台8個偏鄉衛生所，發出的童書超過2300本。

陳宥達曾與一名部落青年聊天，該名青年告訴他，自己當年以不錯的成績加分考上高雄中學，但一入學卻發現跟不上他人，自尊心受創；另有一名部落青年Biung，父母都是老師，自幼即接觸許多讀物，陸續至倫敦大學金匠藝術學院攻讀碩士、至愛丁堡大學藝術學院攻讀博士，並在國際學術論壇為台灣原住民藝術發聲。

陳宥達認為，要改善原住民族劣勢不能只靠加分，建立閱讀素養也是重要關鍵。「我們晚了美國快30年，但是現在做，還不遲。」

偏鄉教育醫師童書
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