2018台灣環境保護終身成就獎 文海珍與高成炎獲獎

2018-04-03 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



「全國NGOs環境籌備會議」今宣布「2018台灣環境保護終身成就獎」得主為文海珍與高成炎，表彰他們長期為環境保護的貢獻，並為後學典範。兩位得獎人將於4月14日第15屆「全國NGOs環境會議」中接受表揚。

全國NGOs環境籌備會議表示，文海珍目前擔任草山生態文史聯盟理事長，從1990年起，文海珍理事長以各種方式參與台灣環境運動，至今已近30年，是台灣近代環境運動最重要的推手之一。她對環境無私的付出、專業論述的精神、以及堅持不撓的毅力，足以成為環境運動者的典範。

文海珍從2001年起為了反對陽明山保變住六之六開發案，文理事長成立「草山生態文史聯盟」，堅持不撓最後擋下這個不當開發，守住陽明山的好山好水，成為近年來守護社區環境最重要的典範。

另外，高成炎教授是反核先驅者，投入「反核」運動近30年，曾被警方以「違反集會遊行法」、「妨礙公務」等，起訴了至少九條以上的罪名，而面對鎮暴部隊，被關、被打，毫無所懼。 為了守護台東美麗的海岸， 動手拆告示牌， 以小違法，凸顯美麗灣的大違法。經過漫長的民事訟送，最後贏得勝利。

去年起，「全國NGOs環境會議」增設「台灣環境保護終身成就獎」，2017年由施信民、徐仁修、陳椒華、陳秀惠、賴芬蘭（已故）、歐瑞耀等六位環保前輩獲獎。

這項獎項設立目的是為了鼓勵，並肯定資深環保人士的付出與貢獻，對於環保議題長期推動，有傑出成就者，選拔予以隆重表揚，並為後學典範。

今年評審會議由台灣公民參與協會理事長何宗勳、關懷生命協會理事長張章得，中華野鳥學會秘書長李益鑫，公民國會監督聯盟執行長張宏林等擔任評審。