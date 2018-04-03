電視牆串聯地球兩端！ 台紐連線讓美國人看見台灣

2018-04-03 12:13 中央社 紐約2日專電



交通部觀光局駐紐約辦事處今天過40歲生日，這些年來，美國訪台人數成長近3倍。為拓展客源，辦事處將更著重精準行銷，並發表Joint Heart宣傳短片，期盼讓更多人看見台灣。

透過互動螢幕，串聯了台灣與紐約兩地。 圖擷自 Heart of Asia 分享 facebook

觀光局駐紐約辦事處也在今天發表Joint Heart宣傳短片。這段記錄去年12月2日「時報廣場台北紐約跨洋畫愛心」活動的影片，已發布在YouTube和Vimeo影音平台。

觀光局駐紐約辦事處1978年成立，曾歷經租用商辦的寄居年代，2005年遷至曼哈頓中城42街與第五大道交會處，與駐紐約台北經濟文化辦事處合署辦公迄今。

透過互動螢幕，串聯了台灣與紐約兩地。 圖擷自 Heart of Asia 分享 facebook

這些年，觀光局駐紐約辦事處曾舉辦中央車站歡慶台灣日、大都會棒球場台灣日等宣傳推廣活動，參加梅西百貨感恩節遊行，並在時報廣場刊登跨年巨幅看板廣告。據統計，美國年度訪台人數已從1978年的15萬人成長至56萬人。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文今天在慶祝活動上說，觀光是沒有煙囪的工業，也是沒有教室的教育、沒有文字的宣傳、沒有會議的外交。藉由觀光，台美人民交流、友誼與兩國的實質關係有了更深厚的基礎。

透過互動螢幕，串聯了台灣與紐約兩地。 圖擷自 Heart of Asia 分享 facebook

她表示：「所以觀光真的不是小事情，它讓世界各國人民更清楚了解台灣是什麼樣的國家，擁有什麼樣的友善人民。」

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思會後受訪表示，辦事處未來將針對不同客源採用精準行銷，將智慧科技當做媒介，以多元管道推動台灣觀光。

她說，辦事處計劃7日在紐約時報廣場舉辦大型虛擬實境（VR）自行車體驗活動，將呈現野柳、九份、日月潭的360度全景影片，讓參與者透過最新科技體驗台灣的美麗風光。

為歡慶別具意義的40歲生日，台灣觀光大使「喔熊組長」也親臨現場，與來賓一同切蛋糕慶祝。