桃捷母親節打造「超人媽咪列車」傳照片有機會變主角

2018-04-03 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃捷公司於4月3日至4月29日、及5月13日至6月13日舉辦「超人媽咪列車」活動。 圖／桃捷公司提供 分享 facebook 您家也有有著三頭六臂，365天全年無休的超人媽咪嗎？一年一度的母親節即將到來，桃捷公司於4月3日至4月29日、及5月13日至6月13日舉辦「超人媽咪列車」活動，只要旅客在沿線車站月台設置「Hugging Point」拍照點上，給媽咪一個愛的抱抱，並拍照上傳至桃捷官方FB活動貼文，您家的超人媽咪就有機會登上桃捷列車當主角喔。

桃捷公司說，這項活動分兩階段，辦法如下：

第一階段「和媽咪抱抱」從4月3日起至4月29日，旅客於全線各車站設置的「Hugging Point」地貼上和媽媽擁抱、拍照後，將照片上傳至桃捷官方臉書活動專頁，即完成活動步驟。

第二階段「超人媽咪列車」由桃捷公司從活動專頁中選出照片，製作成為「超人媽咪列車」車廂橫幅海報，列車預計5月13日至6月13日上線。

桃捷公司表示，超人媽咪列車活動推出，「Hugging Point」擁抱點在車站月台引起高度關注，許多乘客看到「抱抱媽咪」可愛又溫馨的地貼，忍不住搶先拍照，有老公給辛苦的老婆一個愛的擁抱，也有小朋友就像無尾熊黏在媽媽身上又親又抱，讓媽媽們又驚又喜又感動。

桃捷歡迎辛苦了一整年，不論是職業婦女還是家庭主婦的超人媽咪們，和您的家人、老公、大小寶貝在車站「Hugging Point」拍照，不論怎麼拍都行，記得一定要給媽咪一個大大的擁抱。

之後揪團親朋好友一起搭乘桃捷專門打造的「超人媽咪列車」，尋找屬於媽咪們愛的紀念，留下直達幸福的美好回憶。