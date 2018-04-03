台灣高鐵探索館 春季鐵道講座開放報名

2018-04-03 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



適逢台灣西部縱貫鐵路接軌通車110週年，台灣高鐵公司將於4月21日起連續六周，每周六下午舉辦「台灣高鐵探索館春季鐵道講座」活動，邀請知名的鐵道專家及老師，與聽眾分享台灣鐵路與陸地運輸歷史、國內外高速鐵路知識、鐵道旅行與攝影、鐵道車輛知識入門等。歡迎對鐵道文化有興趣的民眾，搭上知性、有趣的鐵道專業講座列車，享受一趟深度的台灣鐵路探索之旅。

「台灣高鐵探索館春季鐵道講座」於4月21日至5月26日的每周六下午2時至4時30分，在桃園「台灣高鐵探索館」視聽室舉行，共舉辦6場，每場限額70人，即日起開放網路報名，額滿為止。國中（含）以上青年學子，以及對鐵道文化、運輸史及鐵道旅遊、鐵道車輛技術等有興趣的各界人士，可把握機會報名參加。

台灣高鐵公司表示，「台灣高鐵探索館春季鐵道講座」主題緊扣台灣高鐵的4T精神：專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）及永續關懷（Touch），首場將由鄭銘彰老師以「深耕在地-台灣縱貫鐵路110年」為題，回顧台灣西部縱貫鐵路110年前通車的發展歷史；第二場首次邀請到黃錫鴻老師介紹「深耕在地-台灣鐵道車窗之旅」，分享台灣美麗的鐵道旅行與攝影景點，以及「搭雙鐵・遊集集」、「浪漫台三線」等高鐵假期旅遊資訊；第三場則由蘇昭旭老師主講「永續關懷-世界鐵道旅行大探索」，帶領聽眾一探迷人多變的鐵路車窗風景。

第四場「專業運輸-台灣火車與技術型式探索」，邀請有鐵路車輛駕駛經驗的黃柏文老師開講，介紹各種動力的火車型式。第五場再由蘇昭旭老師帶來「創新科技-各國高鐵大探索」，細數世界各國高鐵發展的概況。第六場由館長吳易翰先生的「專業運輸-台灣三次空間革命初探」壓軸，與聽眾共同研究台灣三次運輸與空間革命，並展望未來的發展契機。本次系列講座內容場場精彩，參加有獎徵答還可獲得精美高鐵小禮，歡迎民眾踴躍報名參加。

「台灣高鐵探索館」位於高鐵桃園運務大樓（桃園市中壢區高鐵北路一段2號1樓），是全國首創也是唯一高速鐵路主題博物館。館內展出許多珍貴的高鐵文物，並分為台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房等精彩主題。參觀採預約制，五人以上（含）即可成團，高鐵公司並提供免費導覽服務。

開館時間為每周二至周六，上午9時30分至12時30分、下午14時至16時30分（周日、周一及國定假日休館）。