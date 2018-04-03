推廣親子共讀 國健署擬納入母嬰親善醫院指標

2018-04-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



閱讀是腦部發育與創造力發展的重要關鍵，學齡前更是發展黃金期，衛福部國健署計畫推出「母嬰親善醫院2.0版」，其中也包括推廣「親子共讀」，預計最快三個月內提出具體方案。

國健署今日舉辦「親子共讀，為孩子的未來朗讀」記者會，提倡家長盡早抱著寶寶說故事。記者羅真/攝影 分享 facebook

國健署今日舉辦「親子共讀，為孩子的未來朗讀」記者會，提倡家長盡早抱著寶寶說故事。國健署長王英偉表示，學齡前是兒童發展的黃金期，美國哈佛大學2000年的研究顯示，兒童的大腦在6歲以前就完成95%的發育，感官跟語言更在5歲以前就達到最大發展；然而，不同教育程度家庭出生的孩子，在詞彙量的表現上就有高達3倍的差距，這種差距在孩子18個月大的時候就能觀察到。

為翻轉健康不平等，國健署盼透過母嬰親善平台協助。過去國健署為創造母乳哺育常規的醫療照顧環境，推動母嬰親善醫院認證，醫院須提供十大主要支持項目，包括教導媽咪如何哺育母乳、維持泌乳、實施母嬰同室等。

國健署婦幼組長陳妙心表示，未來計畫推出2.0版，其中包括推廣「親子共讀」，但如何要求醫院推廣？具體方式尚在研議，預計最快三個月內提出方案。另外，未來媽媽手冊改版時，也將加進親子共讀資訊，並與醫界合作，在寶寶健檢時推廣共讀技巧。

美國兒科醫學會在2014年將「建議家長盡早念故事給寶寶聽」納入兒童醫療照護政策之一，台灣兒科醫學會也於2016年發布類似聲明，特別強調「對話式共讀」能有效刺激寶寶腦部發育。

台灣兒科醫學會副秘書長詹前俊表示，0到3歲的孩子尚未進到學校，比起教育人員，更常接觸到醫護人員，因此台灣兒科醫學會與北市醫師公會將在今年七月針對兒科醫師、醫學生、退休護理師舉辦培訓，盼診間有更多醫護人員響應，一同藉由親子共讀為台灣的未來加油。

親子共讀技巧。圖表／台灣兒科醫學會提供 分享 facebook