高雄狼教練被害指正者的少 她指出不敢出面的理由

2018-04-03 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



被害人出示報案三聯單。 圖／摘自爆料公社 分享 facebook 日前一位前體操選手指多年前遭高雄一國小體操教練性侵，受害者有多人，但願意出面指證者不如預期。長年協助遭性／別暴力女性的勵馨基金會今天慶祝30年，執行長紀惠容痛陳，社會對女性身體至今貶抑，是台灣MeToo運動出不來的主因。

勵馨基金會執行長紀惠容。記者何定照/攝影 分享 facebook 紀惠容今出示一位也是受害者M小姐的來信，信中歸納出為何大家不敢出聲的8大理由。紀惠容表示，M因已結婚，也不便出面，但因深感「對不起學妹」，因此遍訪當年受害者，綜合出為何當時不敢求救、現在不敢出面的原因，希望能讓所有性侵受害者不感孤單，也盼做出改變。

M在信中指出，當年學校「教訓輔機制」尚未健全，又剛解嚴不久，家長對體制的權威仍有顧忌，因此當學生遭性侵，根本不敢跟教師求救，被害人若眼見教練L與教師友好，更不可能相信教師，是大家不敢出聲的第一個理由。

L指出，性教育的缺乏，是第二個理由。她說學生當時對具有體育專業與復健相關知識的教練的要求，雖然抱持疑惑、困擾，因缺乏性相關知識，不知如何拒絕。就算其他體操隊同儕看到教練舉動，也無法判斷，學校也沒其他教職員有足夠的體育專業知識察覺。

L說，體操領域的升學與就業管道狹隘，是第三個理由。當年念體操者多出自弱勢家庭，全家都盼望藉體操改變家庭處境，得罪這位培訓出多位金牌選手的教練，等於要斷送自己的體操與升學路，被害人只能忍耐。何況10多年前教練所為雖有爆開，但當時被和解、壓下來，教練也未收斂，造成受害者深感教練權力真的很大，更沒勇氣站出來。

此外，受害證據難以取得；被害人在學校與班級同儕相處時間不多，多很孤立；需要教練鋪好的體操路的沉默共犯結構；部分受害者像林奕含一樣出自自我防衛機制的自我美化欺騙；遭到譏諷的社會壓力等，都是受害人不敢出面的原因。

「我們要幫助受害者發聲！」紀惠容表示，若能改變社會認知，給予加害人壓力，必有更多受害者願意出面。勵馨號召大眾加入4月21日周六在中正紀念堂舉行的「多陪一里路 #MeToo大遊行」，這裡也是當年「勵馨反雛妓萬人路跑」的起點。