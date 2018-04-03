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豬隻不用由獸醫簽證健康證明 雞鴨鵝呢？

2018-04-03 10:29聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

除了豬隻以外，為了防治禽流感，現行雞、鴨、鵝上市前都必須檢驗檢附健康證明書，現在豬隻改為由畜主自主管理，家禽規定是否也會更改？農委會表示，家禽和家畜樣態並不相同，且禽流感病毒已經存在環境中，若當禽流感病毒已經如口蹄疫般，在環境中清除差不多，也會再開會討論，是否能調整相關規範。

原本今年4、5月份即要開始推行，豬隻上市必須附獸醫簽核的健康證明，以證明「外觀看...
原本今年4、5月份即要開始推行，豬隻上市必須附獸醫簽核的健康證明，以證明「外觀看起來健康」才可上市，這規定確定不做了。農委會將改為豬農自主健康管理，自行簽證豬隻健康聲明；但倘若發現豬隻有疫病農民卻未通報，將依照動物傳染病防治條例，最高重罰100萬元，且撲殺不補償。圖／豬農提供
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根據農委會現行規定，雞、鴨、鵝等家禽104年即開始要求檢附獸醫簽核的健康證明書，防檢局認為，其中鴨子比較特殊，就算染上禽流感也沒有特別的症狀，無法從外觀上看出來，屬於保毒、不發病，因此每年1至3月間，每一批鴨在上市前，都必須先做檢驗，再開健康證明書。

農委會副主委黃金城表示，偶蹄類的口蹄疫現在已經幾乎在環境中清除，我國7月1日準備停止施打口蹄疫疫苗，環境中已經普遍沒有這些病毒；但禽流感不同，禽流感去年一整年都有案例，但今年1到3月和去年同期相比，狀況已經好很多，環境中病毒濃度越高，爆發流行的機率也越高，就跟人的流感一樣。

黃金城說，也因此今年從蛋雞場、鴨場逐步去清除禽流感，未來若環境中的病毒逐漸降低，像口蹄疫一般，會逐步來檢討、調整家禽檢附健康證明的必要性。

中興大學動物科學系兼任教授許振忠表示，若畜牧業可以真正落實，檢附家禽家畜的健康證明才上市，這是正確，且已經行之有年的規定，他認為，官方與各畜牧業者、與學者專家應該多開會討論，究竟畜牧業者有沒有真正落實規定。

一名家禽業者私下表示，家禽業者當然也希望能比照家畜，但政府規定也只能配合，實際上在畜牧場，政府規定很嚴格，但業者為了生存，也會自己找活路。

禽流感口蹄疫農委會
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