豬隻健康證明改畜主自主管理 染病未通報恐重罰百萬

2018-04-03 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



原本今年4、5月份即要開始推行，豬隻上市必須附獸醫簽核的健康證明，以證明「外觀看起來健康」才可上市，這規定現在確定不做了。農委會將改為豬農自主健康管理，自行簽證豬隻健康聲明；但倘若發現豬隻有疫病、農民卻未通報，將依照動物傳染病防治條例，最高重罰100萬元，且撲殺不補償。

今年7月1日起，我國將向世界動物衛生組織OIE申請口蹄疫拔針(停止施打疫苗) ，原先農委會防檢局規劃今年4、5月間，每批上市的豬要由獸醫師簽發「健康證明書」，以證明這批豬「外觀都是健康的」才可上市。

依照畜牧法規定，飼養20頭豬就必須進行牧場登記，也就必須依法聘請獸醫師或特約獸醫師；防檢局動物防疫組今年初在養豬界間宣傳，豬隻上市必須要先由獸醫判斷豬的外觀正常， 且簽核健康證明書才能上市，消息一出，引爆豬農大反彈，部分牧場獸醫聞訊，已不願意再續約或主動解約，導致部分牧場面臨找不到獸醫的窘境。

嘉義縣養豬協會理事長張豐欣表示，原本規定獸醫僅判定「外觀都是健康的」，若開了健康證明，幾天後豬有問題，「應該要算誰的」；加上當初堅持健康證明要讓獸醫蓋章簽名，但獸醫奔波多場，到底是哪一個豬場有疫病，恐怕也難證明。

農委會副主委黃金城表示，事後檢討並且與豬農溝通後，發現這樣的規定做起來並不確實，增加防疫工作困難，加上畜牧獸醫為了協助豬農簽核健康證明書，在出豬(把豬隻拍賣)前可能一天內要奔走穿梭多間牧場，會增加防疫的風險，他認為疫病的發生，不應該讓獸醫師承擔道德風險。

他也提到，台灣養豬絕大多數都是小場，這些小場卻只要簽切結書就可以，但大型豬場卻要求獸醫師開證明，黃金城認為，面對疫病這些小型豬場更容易以身犯險，才是更需要規範稽查的對象，因此調整作法，只要是養豬戶，都必須為自己的豬負責。