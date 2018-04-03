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禁用日月潭設施垂釣 釣客：理想釣區被占據 形同禁釣　

2018-04-03 10:06聯合報 記者雷光涵╱即時報導

觀光局日月潭風景管理處（日管處）公告禁止民眾在步道、觀景平台、公有碼頭等公有設施垂釣，違者最高罰100萬元，強調只禁止釣客利用日管處的設施避免與遊客衝突，不過釣客認為，理想垂釣的區域已經被設施占據，形同禁釣。

日月潭風景管理處禁止在特定區八大地區的公有設施垂釣。報系資料照
日月潭風景管理處禁止在特定區八大地區的公有設施垂釣。報系資料照
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日管處副處長陳志賢表示不是排斥釣魚活動，旅遊多元化，釣魚也是觀光休閒的一種。但是釣客站在步道、自行車道等處垂釣，甩桿恐勾傷其他遊客，加上部分釣客夜釣以後，任意丟棄使用過的魚鉤，確實也發生過遊客被勾傷送醫的意外。他說，草案預告後接到大家的意見，所以在正式公告的版本刪除「臨水20公尺內」等說明，以免釣客誤解，他說，此辦法只對觀光設施，以維護遊客安全及遊憩環境。

不過步道、觀景平台等皆設在潭邊，為舒適理想的垂釣區域，釣客認為禁止利用日管處設施幾乎等同禁釣，徒增他們勉強立於邊坡的危險。陳志賢表示，日月潭水域的管理單位是台電，休閒漁業要由其他相關單位輔導，包括釣客建議在日月潭設釣魚平台，與一般遊客隔開等，要向台電、區域會、農業局等單位洽詢。

3月29日公告生效的「日月潭國家風景特定區管理處管有設施禁止從事垂釣事項」規定於日月潭水庫申請許可活動區域及日月潭國家風景特定區範圍內，由日月潭國家風景區管理處管有之公有碼頭、觀景平台、自行車道及步道等設施，禁止從事垂釣行為。違反者，依發展觀光條例第64條第2項規定，處新台幣5000元以上、100萬元以下罰鍰。

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