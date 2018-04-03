估國道車流量僅次春節！清明假期易壅塞路段看這

2018-04-03 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



圖為今年春節期間，國道三號南下路段塞車情形。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 明起至周日為清明連續假期，是歷年清明假期中天數最多者，依據往年經驗，清明假期車流僅次於春節，將有大量車潮湧上國道，高公局預估國道南下交通量最高峰在4月4日、北上在4月7日，而4月5日雙向交通量都是高峰。重點路段壅塞時行車時間可能較平常增加3至5倍，國5北上行車時間更可能較平常多達6至7倍。

前2天以返鄉掃墓之南下旅次為主，後3天以旅遊及返回工作地之北上旅次為主。而高速公路交通需求遠高於服務容量，預測假期間國道重點壅塞路段，西部國道部分為：國1南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統，北上新竹系統-湖口、西螺-埔鹽系統、南屯-豐原及銅鑼-頭屋、國3南下鶯歌系統-關西及快官-南投，北上龍潭-鶯歌系統及竹山-霧峰；國5路段為南下南港系統-坪林及北上宜蘭-坪林。

高公局統計去年清明期間4天國道事故資料，共發生485件事故，主要是清明假期大量返鄉掃墓及出遊旅次，車流量大，易發生擦撞小事故，肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態、或變換車道不當所導致，都是人為疏失所造成。

至於去年清明假期深夜0-5時國道死亡及受傷肇事率為0.16(件/百萬車公里)，日間5-18時死亡及受傷肇事率則為0.05(件/百萬車公里)，因夜間車流量較低，車速較快，一旦發生事故肇事嚴重性明顯偏高。