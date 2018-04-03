今全台高溫上看30度 彭啟明：好天氣持續到周四

2018-04-03 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天延續昨天的穩定天氣。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 今天延續昨天的穩定天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天中午還是有點熱，各地大約在30度上下，比較熱的地方還是在台北盆地內，開始有點熱島效應的加持，昨天已經超過31度，而台灣西半部的空氣還是較差，大氣穩定加上晴朗，大氣光化反應相當明顯，臭氧以及衍生的細懸浮微粒在午後達到最高值，延續到下午，等到晚上就減緩很多。

這樣穩定天氣持續到周四，彭啟明表示，也就是清明連假前兩天都是類似天氣，大的改變還是在周五，這波鋒面南下，全台都會有雨勢，尤其要留意可能發展的雷陣雨，各地由北往南陸續轉陣雨或雷雨天氣，中午過後冷空氣開始南下，北台灣感受較明顯，入夜後降到15-16度。

彭啟明表示，周六鋒面遠離但各地雲量仍多，2000公尺以上高山地區有結冰及下霰機會。冷空氣持續南下，各地氣溫偏低，入夜後漸轉乾冷，轉為晴到多雲天氣。周日高壓逐漸東移出海，各地晴到多雲。清晨有輻射冷卻低溫，白天起溫度回升，日夜溫差大。

他說，下周很快就會回溫，但預期有鋒面雲系幾天一波的接近，很類似春天鋒面一波波的移入，這樣的天氣變化頗大，提醒要多留意。

這波的降溫，不是只有台灣，彭啟明表示，包含整個東亞，尤其中國東岸也面臨大幅溫度下滑，甚至北方還有沙塵暴發生，出國旅遊務必要注意。

彭啟明表示，今年雖然清明連假兩天，像是夏天，不大像是清明時節雨紛紛，但後面兩天的變化反而有點這種氣氛，通常在鋒面前緣的大氣更穩定，更熱、空品越差，可能是未來兩天情境。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

明天、周四各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有零星雨，西半部山區在午後易有局部熱對流發展，並可能往附近區域擴展，提醒午後在西半部山區活動應留意天氣變化；氣溫方面，晨間舒適微涼，白天溫暖微熱，紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

周五鋒面通過，各地降雨機率明顯提高，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨；各地全天氣溫趨勢下降，天氣呈現較濕冷的狀況。

周六由濕冷轉為乾冷，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區上半天仍有局部降雨，下半天降雨漸漸趨於緩和，雲量亦逐漸減少；預測周六晚至周日晨間，因受冷空氣及輻射冷卻影響，預估是氣溫最低的時段，氣象局說，以當前資料研判，冷空氣的強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，但其強度及確切影響的時間仍有微調可能，請留意氣象局所發布的最新資訊，值得注意的是相較於前期的溫暖天氣，各地在這波天氣系統影響期間都會有明顯轉冷的感受，提醒大家注意；周日白天起至下周一東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但西半部日夜溫差擴大，天氣逐漸恢復穩定，僅東半部有零星短暫雨。