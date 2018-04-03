吳德榮：今天至清明節好天氣 周五轉濕冷周日起晴朗

2018-04-03 06:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天至周四清明節，西半部白天溫暖微熱、早晚微涼，高溫仍在29至31度，台北市可能更高，日夜溫差達10度，山區午後有局部短暫陣雨的機率；東半部亦有局部短暫雨的機率。西半部風力持續偏弱，直到清明節，大氣擴散條件不佳，汙染物容易累積，戶外活動要注意空氣的品質的狀況；金、馬很容易受平流霧影響，也要留意相關訊息。

他說，周五鋒面過境、冷空氣隨之南下，帶來明顯降雨、轉濕冷，周五晚至周六晨，低溫約在14、15度左右；周六雨停轉乾冷，周六晚至周日晨，受強輻射冷卻的作用，中部以北沿海空曠地區，氣溫將降至最低，低溫約在11、12度左右；雖然低溫持續的時間並不長，但是乍暖還寒，還是要很注意。

他說，周日起各地晴朗穩定，白天氣溫回升，西半部高溫約在23至25度；下周一清晨因輻射冷卻作用仍強，氣溫偏低，白天大幅回暖，西半部最高溫將升26至28度，日夜溫差非常大，達12度以上。下周二還會更暖，西半部最高溫又將升至30度左右。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

明天、周四各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有零星雨，西半部山區在午後易有局部熱對流發展，並可能往附近區域擴展，提醒午後在西半部山區活動應留意天氣變化；氣溫方面，晨間舒適微涼，白天溫暖微熱，紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

周五鋒面通過，各地降雨機率明顯提高，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨；各地全天氣溫趨勢下降，天氣呈現較濕冷的狀況。

周六由濕冷轉為乾冷，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區上半天仍有局部降雨，下半天降雨漸漸趨於緩和，雲量亦逐漸減少；預測周六晚至周日晨間，因受冷空氣及輻射冷卻影響，預估是氣溫最低的時段，氣象局說，以當前資料研判，冷空氣的強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，但其強度及確切影響的時間仍有微調可能，請留意氣象局所發布的最新資訊，值得注意的是相較於前期的溫暖天氣，各地在這波天氣系統影響期間都會有明顯轉冷的感受，提醒大家注意；周日白天起至下周一東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但西半部日夜溫差擴大，天氣逐漸恢復穩定，僅東半部有零星短暫雨。

周五東北季風明顯增強之前，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能；適逢清明連假，祭祖掃墓、交通往返請多留意氣象及航班資訊；周五前東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島及北部沿海易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。