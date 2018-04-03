空氣品質糟 連假出遊注意

2018-04-03 04:41 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各地空氣品質不佳，北台灣昨晚更嚴重，根據環保署預報資料顯示，清明連假西半部空氣品質不好，出遊要注意。

環保署指出，今起3天天西半部地區位於背風面，天氣穩定、擴散條件不佳，凌晨至清晨風速偏弱，白天風速稍有增強，夜間風速將再度轉弱，易有汙染物累積，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，清晨及夜間時段局部地區可能達「紅色警示」等級。

環保署指出，除了細懸浮微粒等汙染物之外，因天氣晴朗高溫，午後西半部須留意臭氧濃度升高。