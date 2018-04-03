4大「明目」中藥 眼科醫花10年解碼

2018-04-03 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



輔英科技大學附設醫院眼科主治醫師洪啟庭對中國古代藥學興趣濃厚，擁有藥理碩士及生化微生物免疫博士學位的他，10年來將決明子、黃耆、枸杞及菊花等四大明目中草藥，以實驗室儀器分析出主要成分，並透過動物實驗，證實其對特定眼疾有藥理療效，包括降眼壓、抗發炎甚至改善視神經萎縮等。

其中，黃耆經動物實驗發現對視神經萎縮有修復再生力，可補西醫藥物不足，曾有青光眼患者泡黃耆水喝半年，視野恢復七、八成。洪啟庭說，目前已針對黃耆展開人體實驗，探究其對特定眼疾患者的治療功效，未來不排除研發膠囊狀食品，作為西藥之外的輔助治療。

洪啟庭將流傳千年的中草藥成分「解碼」，研究成果已陸續發表至美、英、澳及加拿大等國外醫學期刊，去年底還獲選英國劍橋IBC（International Biographical Centre）2017年百大醫者之列。

決明子、黃耆、枸杞與菊花等，一向是華人日常養生保健應用廣泛的中藥，不過洪啟庭說，包括李時珍的「本草綱目」及多部知名古代藥典，僅寫出用法及功效，未見其成分與原理。他以儀器分析成分，證實決明子和黃耆可降青光眼患者眼壓，枸杞和菊花則能舒緩乾眼症，四者煮水喝，對身體也有很好的保健效果。

洪啟庭表示，決明子含大黃素、抗氧化物質與血管調節因子，可治療便秘、利尿，除了降眼壓、治療角膜潰瘍、延緩老花和近視惡化，還能降血脂、減肥。

黃耆有多醣體、氨基酸及微量元素，可增加免疫力、消腫、治肝炎、抗衰老、增強心肌收縮、促進雌激素作用等，經實驗證明，能在1年內降低青光眼患者眼壓15mmHg（毫米汞柱），可保護視神經、提升夜盲症及視野缺損病人的視野敏感度、改善眼內發炎感染等。

此外，枸杞成分含氧化物歧化酶（SOD）、甜菜鹼、維他命C、E與胡蘿蔔素等成分，可提升免疫力、抗衰老、保肝、降血糖及膽固醇等。