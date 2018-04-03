停車15元 發票中千萬大獎

2018-04-03 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



財政部表示，統一發票一至二月千萬和百萬大獎開出地點遍布北中南，有趣的是，有兩人是停車拿發票就中大獎。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部昨天公布一至二月期統一發票特別獎中獎清冊，共出現十五名中千萬大獎的幸運兒，其中有人只花十五元停車不到半小時，就中了統一發票千萬大獎，「投資報酬率」最高。

財政部賦稅署署長李慶華表示，一至二月期發票特別獎千萬大獎獎號為二一七三五二六六，另外有九張兩百萬特獎（號碼九一八七四二五四）。統一發票千萬和百萬大獎開出地點遍布北中南，有趣的是，過去以買飲料中大獎最多，但此次有兩人是停車拿發票就中大獎。像有人在高雄國軍左營醫院停車不到半小時，只花了十五元停車費，就中了千萬大獎；也有人在台北市興國公園（遼寧街 、龍江路、南京東路與長春路間）西側的應安停車場，花了七十五元停車費，結果中了兩百萬元。

這次十五張千萬發票大獎中，有十二位民眾都是買食品中獎，比率還是最高。有人只花十九元，在新北市板橋國光路的統一超商買「旺旺仙貝」中了千萬大獎；有人則花了高達兩萬一千八百元，買龜鹿膠囊健康食品，中千萬發票大獎。

除了實體發票，財政部統計，這次「雲端發票（無實體電子發票）」百萬元獎金也有十五人中獎，其中九人是支付公用事業費中獎，「不是電費、就是水費」，但有一人是支付裕融企業的利息收入二四八三元。裕融是租賃公司，以車貸融資業務為主，也就是民眾辦貸款付利息還中百萬大獎。李慶華說，這也是她多年來第一次看到。

李慶華提醒，一至二月期發票領獎期限為四月六日到七月五日，但四月六至八日清明假期間郵局休假不提供兌獎服務，對中統一發票五獎（獎金一千元）及六獎（獎金兩百元）的民眾，在假期中可至四大超商、全聯福利中心及美廉社等處兌換商品。

統一發票中獎查詢http://invoice.etax.nat.gov.tw/