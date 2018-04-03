大客車違規照相記點 7月起上路

2018-04-03 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



全台約三萬四千輛的營業大客車，預定七月一日起，率先納入照相逕行舉發記點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

駕駛人違規記點制已實施卅多年，但只針對警方現場攔查的違規案，嚇阻作用不大。交通部長賀陳旦昨天說，預定七月一日起，全台約三萬四千輛的營業大客車，率先納入照相逕行舉發記點。未來大貨車、小汽車也將納入。

另外，目前交通違規記點期限只有六個月，六個月後一筆勾銷、會重算，被指無警戒作用，應延長期限。交通部去年開會已考慮至少延長至一年，相關法規修正進行中。

交通部從一九八六年開始實施交通違規計點，依照不同違規項目記一至三點，例如一般超速一點；嚴重超速、闖平交道及闖紅燈都是三點；汽車駕駛人在六個月內違規計點達六點以上者，吊扣駕駛執照一個月，並須接受道安講習；若於一年內經吊扣駕照兩次，又再違規記點，則吊銷駕駛執照。

但根據公路總局統計，去年台灣交通違規案約一千萬件，警方攔查僅約三成，照相逕行舉發約占七成。警方攔查的交通違規因可直接確認違規就是駕駛人，可直接記點；但若照相逕行舉發的交通違規，只能確認車輛、無法確認駕駛人身分。

公路總局長陳彥伯昨天說，原則上七月起先從營業車輛開始納入記點制，會在汽車運輸業管理規則修正規定，讓負責人遇到駕駛人有被逕行舉發時，確認誰是駕駛人並要負起責任。

根據交通部統計，全台營業大客車約三萬四千輛，由於大客車都有出勤紀錄，可透過出勤紀錄掌握違規駕駛身分。未來十六萬多輛大貨車、六七○多萬輛小客車也將評估納入，但相關配套規畫中，暫無時間表。