移動式無「法」管 玩夜市遊具像賭運氣

新竹前天發生「飛天椅」意外，凸顯臨時性遊樂設施無法令可管的怪象。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兒童節連假將屆，各地旅遊業紛推出優惠措施，新竹卻傳出「飛天椅」意外，讓家長們嚇壞。台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田說，臨時性遊樂設施沒人管，民眾出去玩像在賭運氣，政府對這種現象不應該坐視。

李吉田說，依附在賣場、百貨公司或夜市的遊樂設施很多，有時政府或社團辦活動也會安排類似機械遊樂設施，帶動氣氛，而這些臨時性遊樂設施，卻無法有效管理，宛如一顆不定時炸彈，孩童玩得很開心，卻不知何時會發生意外。

他指出，依建築法規定，機械遊樂設施非屬固定於地面，不需申請雜項執照；針對臨時性遊樂設施，政府應有一套管理標準，對遊客才有保障。

高雄市工務局建築處處長蘇俊傑說，每年都會定期檢查百貨公司或遊樂場的機械遊樂設施，不過這些都是以定軸式的機械遊樂設施為主，移動式的遊具缺乏管理法源。

受傷男童父母 對器材業者、工作人員過失提告

【記者張雅婷／新竹市報導】新竹市遠東巨城購物中心「飛天椅」前天發生三歲男童從椅上跌落受傷事件，巨城表示，對於未善盡責任督導場地使用的委外活動，已立即進行檢討及處理。受傷幼童的父母昨天也到文華派出所報案，對器材業者與工作人員的業務過失提告。

巨城強調，除了要求監督廠商完全撤離，亦將要求遠東SOGO百貨與其委託之遊樂設施廠商負起責任，保持對傷者的關心慰問並妥善處理後續相關事宜。