放寬農地違章工廠 立院外…民團抗議 草案暫擱

2018-04-03 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



藍綠立委提案修法放寬「工廠管理輔導法」，昨天擱置審查暫時平息外界爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍綠立委提案修法放寬「工廠管理輔導法」，延長「臨時工廠登記」輔導期限，並納入更多農地違章工廠也能納管輔導；立法院經濟委員會昨排定初審相關草案，除了民團昨早到立院外抗議，場內因行政院未提版本，經濟部、農委會也多有疑慮，委員會最後宣布先不處理，擱置審查暫時平息外界爭議。

經濟委員會昨也通過立委臨時提案，要求經濟部、農委會等部會，三個月內提出專案報告與修法方向。目前臨時工廠登記的輔導期限到二○二○年六月二日。

林岱樺、王惠美、許淑華等藍綠立委各自提案修法，包括要讓六萬多家過去沒有「臨時工廠登記」的違章農地，有機會取得臨時證納管，臨時工廠登記的效期也可能無限期延長。

面對外界爭議，昨民進黨立委林岱樺在委員會說，解決違章工廠藍綠政府都只在喊口號，每次要修法，就會有民團出來批評，還說處理這事要秉持慈悲跟智慧。

國民黨立委廖國棟說，現在輔導時程只剩兩年，應及時修法，給這些中小企業一條生路。國民黨立委王惠美說，農委會說要守護農地，但沒具體方案。農委會副主委陳吉仲答詢時說，「工廠違規在先，怎麼還要在這裡想盡辦法幫他們合法化？」

陳吉仲說，現在農地上已被各種不同樣態的建築物占滿，目前共有六萬七千多公頃農地上長滿建築物，其中違章工廠占了一萬三千公頃。

陳吉仲重申，目前行政院的方案，第一階段就是新政府上任後新增違章即報即拆，不會讓所有違章工廠都合法。