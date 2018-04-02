除草劑太傷身 高竹苗將只能用在農地

除草劑濫用，可能造成民眾在日常生活慢性中毒，不少地方政府已在研擬限制除草劑使用的規範。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

除草劑濫用可能造成民眾在日常生活中慢性中毒，高雄、新竹、苗栗縣市政府十分重視除草劑問題，昨天表示已加速訂定「除草劑使用管理自治條例」，限制除草劑只能用在農地，「不再讓民眾慢性中毒！」預計今年都能實施。

新竹市議員去年即在議會提案，為了市民健康，要求市府研擬自治條例，加強管理除草劑使用，規定校園、公園等非農業區的雜草，限用人工除草，不能使用除草劑 。

新竹市政府產發處長吳甲天表示，有了自治條例後，就能更精確管理除草劑的使用，新竹市參考台北市、宜蘭縣的自治條例，也擬定除草劑自治條例草案。目前市務會議已經通過，俟市府法規會審核後，即送市議會審議。

高雄市也正催生中，環保局已提出草案送至議會。環保局長蔡孟裕表示，高雄都會區地狹人稠，偶爾可見地主或建商為處理雜草問題，在空地或建地噴灑除草劑，萬一鄰近居民吸入，恐對健康造成影響。自治條例的精神在於「農藥用於農地」，未來荒地與建地的雜草只能割除，一旦使用除草劑就開罰。

高市環保團體曾指控市府整修農路時，找來的包商常為省事，愛用除草劑整修農路，對生態造成嚴重危害。市議員張豐藤等人去年底舉辦公聽會推動自治條例，他表示，比起台北以都會區為主、宜蘭以農業區為主，高雄市有都會區也有農業區，相對複雜；農藥管理涉及農政、環保等多個單位，市府內部須有明確的權責劃分。

苗栗縣三義鄉民王逢華堅持不用除草劑，復育上萬朵台灣百合，他多次發現公家單位帶頭使用除草劑。

他說，除草劑造成草木枯黃死亡，小昆蟲難以生存，只好啃食農作物，農民又要花成本防治蟲害，造成惡性循環。

苗栗縣自然生態學會等環保團體去年到苗栗縣議會請願，希望制定除草劑使用管理自治條例，限制非農地使用除草劑，縣府已完成草案，送縣議會下月定期大會討論。