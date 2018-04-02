觀光局調查 去年屏東外國觀光客衰退3成3

2018-04-02 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



業界對振興南台灣旅遊方案充滿期待。報系資料照 分享 facebook 花蓮振興旅遊方案效果極佳，台灣觀光旅遊發展協會表示，三、四月花蓮飯店業績不只回溫，與去年同期相比還微幅成長，業界對振興南台灣旅遊方案充滿期待，表示「政府願帶動，業者也願意配合。」

交通部長賀陳旦今天在與媒體餐敘時透露，去年來台旅客人數超越前年創歷史新高，感到有點意外。他說，不知道觀光局是不是把能用的招數都用了，坦言今年台灣觀光市場有一場硬仗要打。

依觀光局的問卷調查，來台觀光客旅遊地點集中在雙北，其次是南投、高屏。南台灣觀光明顯衰退，前年澎湖到訪人次下滑六成三，屏東跌兩成、高雄衰退一成七；去年屏東萎縮三成三、高雄跌二成六。推動新南向以外，交通部也十分重視國民旅遊市場，要在南部四縣市祭出振興方案。

南台灣旅遊真有慘到要政府出手相救嗎? 南部旅遊業者表示，雖然國旅的自由行客人增加，團客數卻減少，衝擊旅行社、遊覽車業者，主要是一例一休以後，公司行號受限於排班問題，多把員工旅遊從三天兩夜減為兩天一夜，除非搭高鐵南下，否則不會到墾丁等地。在自由行方面，墾丁受到負面傳聞影響甚劇。陸客不來則對全台旅行業都有影響，自由行陸客百分之七、八十在北部，南部旅宿也沒有受惠。

台灣觀光旅遊發展協會副理事長顏靜華表示，南部的高雄、屏東亮點不足，也沒有像宜蘭的大型活動吸客，若政府願投資回饋，補助一人五百元，周邊效益可能有二、三千元的消費，翻轉現況。以花蓮為例，五百元的補助是一股活水，對退休人士等不無小補。

同協會秘書長田修一說，支持政府立刻執行，以前是紙上談兵，太慢了。在暑假推補助方案是否必要? 田修一說，因為交通費高，旅遊旺季民眾不一定到高屏，去年去年暑假墾丁的觀光業績很慘。